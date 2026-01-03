Nota ciudadana

Maduro, su esposa y su hijo Nicolasito serían los máximos jefes de poderosa red de narcotráfico

Un documento judicial presentado en Nueva York vuelve a colocar al poder venezolano bajo la lupa, con señalamientos que cruzan grupos armados y redes criminales

Por: Javier Oliver Cuellar
enero 03, 2026
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.
Maduro, su esposa y su hijo Nicolasito serían los máximos jefes de poderosa red de narcotráfico

Una acusación formal del United States District Court del Distrito Sur de Nueva York señala al presidente Nicolás Maduro como figura central de una presunta red de narcotráfico y corrupción transnacional. El texto, aun en fase judicial, menciona también a Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”.

Según la fiscalía estadounidense, desde “alrededor de 1999” funcionarios venezolanos habrían establecido alianzas con organizaciones como las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua, grupo criminal cuyo líder, “Niño Guerrero”, también figura entre los acusados. El expediente describe el uso de estructuras estatales para facilitar el traslado de cocaína hacia Estados Unidos.

La acusación no es una condena, pero sí expone un relato detallado de presuntas operaciones, protección institucional y beneficios económicos acumulados durante décadas. Desde el oficialismo venezolano, en casos similares, se ha hablado de “ataques políticos” y “instrumentalización de la justicia”.

El proceso sigue abierto. Las implicaciones son profundas. Jurídicas, políticas y regionales. Los hechos están sobre la mesa. La opinión queda en manos del lector.

También le puede interesar:

Qué sigue para Venezuela tras el ataque de Trump en el que capturó a Nicolás Maduro y su esposa
Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , , ,
0

Te puede Interesar

Récords Guinness

¡FRAUDE CON LA IMAGEN! Jorge Alfredo Vargas y Arturo Calle Usados en Estafa de Inversión con IA en YouTube

Vertice Noticias | Contenido Patrocinado
apple

Microempresarios: 10 formas de sobrellevar el aumento del 2026

Vertice Noticias | Contenido Patrocinado
Nota Ciudadana
¿Hasta cuándo aguanta un sistema de salud que se sostiene con cada vez menos cotizantes?

¿Hasta cuándo aguanta un sistema de salud que se sostiene con cada vez menos cotizantes?

Nota Ciudadana
Peajes que suben y obras que no avanzan, la ecuación que no cuadra con las carreteras de Colombia

Peajes que suben y obras que no avanzan, la ecuación que no cuadra con las carreteras de Colombia

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus