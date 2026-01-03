Maduro, su esposa y su hijo Nicolasito serían los máximos jefes de poderosa red de narcotráfico

Un documento judicial presentado en Nueva York vuelve a colocar al poder venezolano bajo la lupa, con señalamientos que cruzan grupos armados y redes criminales

Por: Javier Oliver Cuellar |

enero 03, 2026

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Una acusación formal del United States District Court del Distrito Sur de Nueva York señala al presidente Nicolás Maduro como figura central de una presunta red de narcotráfico y corrupción transnacional. El texto, aun en fase judicial, menciona también a Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”.

Según la fiscalía estadounidense, desde “alrededor de 1999” funcionarios venezolanos habrían establecido alianzas con organizaciones como las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua, grupo criminal cuyo líder, “Niño Guerrero”, también figura entre los acusados. El expediente describe el uso de estructuras estatales para facilitar el traslado de cocaína hacia Estados Unidos.

La acusación no es una condena, pero sí expone un relato detallado de presuntas operaciones, protección institucional y beneficios económicos acumulados durante décadas. Desde el oficialismo venezolano, en casos similares, se ha hablado de “ataques políticos” y “instrumentalización de la justicia”.

El proceso sigue abierto. Las implicaciones son profundas. Jurídicas, políticas y regionales. Los hechos están sobre la mesa. La opinión queda en manos del lector.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.