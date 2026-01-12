El merengón que nació en una esquina de Ibagué y terminó conquistando vitrinas en Estados Unidos

En los barrios de Ibagué, entre risas, combustible de motocicletas y el incesante ir y venir de las ferias locales, hay un postre que sabe a memoria colectiva: el merengón. No es un postre que necesite mantel ni cubiertos finos; su territorio natural son las bandejas improvisadas, los carros que se estacionan en las esquinas y las manos que no esperan a la sobremesa para hincar la cuchara. Es un sueño cremoso de frutas, merengue y crema, generoso en porciones y generoso en evocaciones. Y, en los últimos años, pasó de ser el secreto dulce de una ciudad tolimaense a conquistar paladares en Estados Unidos.

Un dulce que nació en la calle y terminó en vitrinas internacionales

El merengón, tal como se conoce en Colombia, es un postre nacido de la adaptación popular del merengue europeo —esa mezcla aireada de claras batidas con azúcar— tropicalizado con frutas locales y crema batida, que va adquiriendo nuevas capas de sabor con cada cucharada. La receta no nació en un laboratorio gastronómico ni en academias de chef, sino en las calles de Ibagué y otras ciudades colombianas, donde los carros y puestos ambulantes empezaron a ofrecerlo en bandejas, pasando por plazas, ferias y parques.

Hoy ese mismo merengón que se venden en carros o en locales concurridos de Tolima encontró un público exigente en Estados Unidos. Una familia tolimense —que decidió apostar por su tradición culinaria— llevó el postre a un mercado que no conocía ese equilibrio entre lo crujiente del merengue y lo suave de la crema con fruta fresca. Lo que inicialmente fue un experimento de nostalgia pronto se convirtió en una sorpresa para los paladares de Miami y otras ciudades donde las comunidades latinoamericanas buscaban sabores que los conectaran con su tierra natal.

No fue solo un viaje físico del postre, sino también del relato que lo acompaña: detrás de cada merengón hay historias de familia, de mercados locales en Ibagué, de ingredientes frescos traídos de las veredas del Tolima y de aprendizajes transmitidos de generación en generación. Ese relato de origen, tan valioso como los ingredientes, fue el que le dio al producto una personalidad única en un mercado saturado de propuestas gastronómicas.

El éxito del merengón de Ibagué en Estados Unidos

Los consumidores estadounidenses, incluidos muchos inmigrantes latinoamericanos, empezaron a reconocer en ese dulce no solo un antojo tropical, sino un símbolo de hogar. Las ventas crecieron, las recomendaciones se transformaron en filas, y el merengón de Ibagué —con su mezcla particular de encanto y tradición— pasó de ser una curiosidad exótica a una constante en ferias gastronómicas, eventos culturales y mostradores de postres.

El auge del merengón colombiano en territorios tan distintos geográficamente también responde a un fenómeno más amplio: la globalización de las cocinas locales, que han encontrado en las ciudades estadounidenses un público ávido por experiencias culinarias diversas. Pero lo del merengón no fue solo un hit pasajero; fue el resultado de una identidad culinaria que se nutre de la memoria colectiva y una oferta que supo trascender la nostalgia para convertirse en gusto universal.

Hoy, cuando alguien pide un merengón en una vitrina de Miami o Nueva York, no está simplemente pidiendo un postre: está reclamando un pedazo de historia que nació en las calles de Ibagué, que se tejió con crema, fruta y azúcar, y que encontró su lugar bajo un sol diferente, en un país que difícilmente imaginó ver un dulce colombiano encaramado entre sus favoritos internacionales.

