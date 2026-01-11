El negociazo de Abelardo de la Espriella con un edificio de apartamentos en Bogotá del que salió la plata de la campaña

Reemplazó las oficinas De la Espriella Laywers en la zona T por un edificio de 53 suites de $ 1 mil millones con cuya ganancia se financia sin donaciones

La estrategia de Firmes por la patria, con el Tigre de De la Espriella como protagonista que lanzó el pasado 4 de noviembre en el Movistar Arena que inscribió con más de 5 millones de firmas, un numero record en la historia electoral del país, está muy bien financiada.

Y lo estaba desde antes de empezar cuando de la Espriella, quien además de abogado penalista tiene alma de empresario, diseño para hacer una campaña independiente, sin respaldo político ni donaciones: “yo no le recibo billete a nadie” ha dicho el candidato y para ello armó su propio modelo con un negocio inmobiliario de base.

Construyó 53 aparta suites de lujo con un valor unitario de $ 1mil millones que bautizó De la Espriella collection y presentó en la víspera de hacer pública su intención electoral. Un proyecto que desde el arranque se vendió antes de que empezara la campaña en forma. “Yo saco el valor del edificio y del excedente que es la ganancia me queda el billete de la campaña, y el gasto lo recupera con la reposición de votos”, explica en este video en el que sin tapujos explica su financiación: .

Como siempre en todos sus negocios Abelardo de la Espriella busca socios. Esta vez no fue distinto. El es el propietario el valioso terreno en la zona T. donde se combina comercio con vivienda pero quien diseño el edificio fue la firma Cure MDDG del arquitecto Gabriel Cure. Egresado de la Universidad de los Andes, Cure dirige, empresa dedicada a la promoción, gerencia, construcción y venta de proyectos de alta gama como Quintessence Museo, Quintessence Cabrera, Sereno y Torre Alameda. Cure también integra la sociedad Acero + Cure, con la que ha comercializado más de mil inmuebles.

Em la parte de la construcción participa la firma Connecta Ingeniería S.A.S., cuyo gerente es Alfredo Antonio Díaz. Otro de los socios estratégicos es Desarrolladora Salguero, constituida en 2019 y con sede en Santa Marta.

De la Espriella collection incluye no solo los apartamentos de vivienda sino un restaurante de alta cocina abierto al público, recepción 24 horas, gimnasio exclusivo para los huéspedes y un rooftop de acceso público, pensado como vitrina social y punto de encuentro en plena Zona T.

La combinación de propuesta, creatividad y recursos que ha resultado exitosa

Los resultados de la primera encuesta del 2026 realizada por la firma brasilera AtlasIntel para la revista Semana coloca a Abelardo de la Espriella como ganador, superando al candidato de la izquierda y sucesor de Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda, en el escenario de primera y segunda vuelta.

La suya ha sido un campaña flash que empezó en noviembre y en la que las redes sociales han sido clave. La plaza pública está descartada, incluso por razones de seguridad y por tanto el mensaje central de la campaña Firmes por Colombia con el Tigre de Abelardo De la Espriella como figura central se ha difundido fundamentalmente por redes con unas piezas con una producción de mucha calidad, en donde no se ahorra en nada. Está también el dinero presente en la amplia divulgación con una gran presencia en todas las plataformas.

El mensaje de De la Espriella, con sus imágenes y slogans ha conectado pero haber estar financiado es un factor clave y no requerir de aportes le da la independencia para hacer un campaña a su aire donde el único que manda y decide es el candidato, un rasgo muy de su personalidad.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.