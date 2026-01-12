¿Qué va a hacer Petro con los 13.6 millones de informales de Colombia?

La reforma laboral y el alza del salario mínimo benefician a trabajadores formales, pero Colombia es el segundo país con más informalidad laboral después de México

enero 12, 2026
¿Qué va a hacer Petro con los 13.6 millones de informales de Colombia?

En Colombia existen alrededor 13,6 millones de trabajadores informales. Significa un mundo de personas que consiguen su salario en la calle en empleos sin quincena fija, ni estar cotizando a las EPS, de estar trabajando sin saber muy bien cómo se van a conseguir sus ingresos en un futuro y estar sobreviviendo a lo largo del día, el salario del rebusque como se dice de manera coloquial. Entre las múltiples causas que afectan el número de informales aparece el valor del salario mínimo y su aumento, que este año fue del 23%, por ser un tema sensible en las pequeñas y medianas firmas.  

Igual que Colombia, México tiene también un problema con la cantidad de informales.  Alrededor de un 55% del total de empleados aztecas consiguen sus salarios en el mundo infernal. Los contextos de Colombia y México son muy contrastantes con países como Italia u Holanda, donde es mínimo el porcentaje de informales y no esta tan presente la cultura de sobrevivir día a día.

Como se puede ver de la región de Latam. Chile y Costa Rica tienen en porcentaje menor de informales; no obstante, en Chile por tener no ser obligatorio los seguros de salud privados completos, bonos para Navidad u fiestas patrias ni existir los beneficios como teletrabajo o jornadas laborales flexibles es un caso de extraño en la región de Latam. En Costa Rica, la situación de sus oficinistas es envidiable. Donde por lo general a los trabajadores se le ofrecen las prestaciones obligatorias como el aguinaldo, vacaciones pagadas, auxilios de cesantías, licencias de maternidad o paternidad entre otros. 

Por la cantidad de informales, el gobierno de Petro y el Ministerio del Trabajo, que hoy tiene en la dirección a Antonio Sanguino, impulsan programas de primer empleo, para que la barrera de no tener experiencia no sea un problema insuperable y de políticas para formalizar a los empleados en los casos de pequeñas y medianas compañías. Una apuesta de intentar corregir un problema que por años afecta a la economía colombiano y que más o menos se mantiene en un porcentaje del 55% dese el año 2024.  

Vea también: El aumento del salario mínimo fue una jugada electoral que pone contra las cuerdas a las pequeñas empresas

