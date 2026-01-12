El edificio colonial vecino al Bronx que fue la sede del Batallón Guardia Presidencial que hoy quieren recuperar



Antes de que Bogotá fuera una ciudad de avenidas y concreto, el territorio que hoy ocupan el centro histórico y las faldas de los cerros orientales era un paisaje dominado por el agua. Grandes ríos, riachuelos, humedales y corrientes subterráneas descendían desde la montaña y se abrían paso por extensas tierras comunales, húmedas y fértiles, donde cualquiera podía sembrar o pastorear su ganado. Allí, sin cercas ni escrituras, empezó a tomar forma la Bogotá colonial.

El río San Francisco —hoy convertido en la Avenida Jiménez— y el río San Agustín —actual Avenida de los Comuneros— fueron las arterias naturales alrededor de las cuales creció la ciudad. En sus orillas se cultivaba la tierra, se movía el ganado y se organizaba la vida cotidiana. Los animales destinados al sacrificio cruzaban el río San Francisco hacia el matadero, en una ciudad que aún no imaginaba el trazado urbano que vendría después.

Ese orden comunal comenzó a cambiar en 1830, cuando las tierras fueron divididas. La antigua huerta de Jaime pasó a manos de Alejandro Carrasquilla, quien transformó el terreno en la llamada Quinta de Segovia: una hacienda que pronto se convirtió en un referente de modernización. Allí se construyeron baños, pesebreras, instalaciones educativas, una estación de bomberos y, con el tiempo, el Instituto Nacional de Agricultura. Su director, hacia 1880, fue Juan de Dios Carrasquilla, hijo del propietario, lo que consolidó el vínculo entre el lugar y la educación.

Años más tarde, el Gobierno Nacional adquirió esos terrenos y dio un paso decisivo en la historia académica del país. En 1916 se inició la construcción de la primera Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, diseñada por el arquitecto francés Gastón Lelarge. El edificio, de marcada arquitectura republicana y europea, simbolizaba una nación que apostaba por el conocimiento científico. Las obras concluyeron hacia 1936, aunque parte de la estructura sería demolida pocos años después, en 1940, para abrir paso a la Avenida Caracas, una herida urbana que marcó el inicio de la transformación del sector.

En 1953, la Universidad Nacional trasladó la Facultad de Medicina a su nueva sede en la calle 26. El edificio quedó entonces en manos de la Nación y comenzó una nueva etapa: primero como sede del Ministerio de Guerra y, desde 1967, como cuartel del Batallón Guardia Presidencial, unidad élite del Ejército Nacional que hasta entonces había funcionado en el Claustro de San Agustín. En ese mismo lugar también se instaló la Dirección de Reclutamiento del Ejército.

La presencia militar se mantuvo hasta 1985, cuando el Batallón Guardia Presidencial fue trasladado a su ubicación actual, en la carrera octava con calle sexta, muy cerca de la Casa de Nariño. Décadas después, en 2017, la administración distrital compró el edificio —donde aún funcionaba el batallón de reclutamiento— y ordenó su traslado al Cantón Norte, en la carrera séptima con calle 106.

Hoy, ese mismo inmueble que fue huerta comunal, hacienda, facultad universitaria y cuartel militar atraviesa una nueva transformación. Desde agosto de 2022, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo) adelanta una intervención para recuperar su estructura original de la época republicana. El proyecto, impulsado durante la administración de la exalcaldesa Claudia López, busca convertir el lugar en un gran centro cultural y de innovación: el Bronx Distrito Creativo. La Alcaldía ha destinado más de 48.000 millones de pesos para devolverle al edificio su valor histórico y proyectarlo hacia el futuro.

El Batallón Guardia Presidencial: tradición y seguridad

La historia del Batallón Guardia Presidencial se remonta a 1927, cuando el presidente Miguel Abadía Méndez lo creó por decreto el 7 de diciembre. Su existencia fue oficializada el 16 de enero de 1928 con la publicación del Decreto 367. Desde entonces, su misión ha sido clara y permanente: proteger al presidente de la República, a su familia y la Casa de Nariño.

En septiembre de 1958, el Batallón incorporó todas las armas del Ejército Nacional: infantería, caballería, artillería e ingeniería, convirtiéndose en una unidad integral. Sin embargo, el 7 de febrero de 1967, un fuerte sismo afectó el Claustro de San Agustín, obligando a dispersar temporalmente sus tropas en distintas guarniciones militares de la ciudad.

Poco después, en marzo de ese mismo año, el presidente Carlos Lleras Restrepo ordenó su reubicación definitiva en el edificio de la antigua Quinta de Segovia, junto a la Plaza de los Mártires, en el sector que hoy se conoce como el Bronx. Allí permaneció hasta 1985, cuando, tras la toma del Palacio de Justicia, el gobierno de Belisario Betancourt decidió trasladar el Batallón a sus actuales instalaciones, frente al Ministerio de Hacienda y en diagonal a la Casa de Nariño.

El Batallón Guardia Presidencial mantiene una fuerte carga simbólica. Su uniforme, diseñado por el Libertador Simón Bolívar en 1810, conecta a la unidad con los orígenes de la República. Hoy está conformado por cinco compañías de infantería, una batería de artillería y una compañía histórica. Cada compañía lleva el nombre de héroes nacionales como Córdoba, Rondón, Ricaurte, Caldas, Nariño y Santander.

Es una unidad mixta que combina tradición y modernidad, ceremonial y operación militar. Su presencia no solo garantiza la seguridad del presidente de Colombia, sino que también encarna una continuidad histórica que atraviesa más de dos siglos. Como el edificio que alguna vez habitó, el Batallón es testigo de una ciudad y de un país que no dejan de transformarse.

