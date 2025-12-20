Cinco mujeres y diez hombres encabezan las listas al Senado para las elecciones del 8 de marzo de 2026 ¿Quiénes son?

Son más de mil los aspirantes a ocupar alguno de las 108 curules organizados en 27 listas donde las figuras de peso cuentan a la hora de jalonar votos

Son 3.144 los colombianos que quieren llegar Congreso el próximo 8 de marzo del 2026. De ese total, 1.078 aspirantes buscarán una curul en el Senado de la República, mientras que 2.066 candidatos competirán por la Cámara de Representantes. Las inscripciones se distribuyen en 524 listas a nivel nacional.

La pelea por los 103 curules del Senado se da en todo el territorio nacional mientras los Representantes a la Cámara llegan en representación de los 34 departamentos. El pasado 18 de diciembre la Registraduría definió el orden en el que los distintos partidos quedaran localizados en el tarjetón, en el que el primer lugar quedó el Partido de la U.

Los principales partidos ya definieron los nombres de quienes encabezarán las listas, un puesto clave para jalonar la votación. En éstas hay algunos veteranos pero varios nombres nuevos que pasan de la Cámara al Senado como puede verse aquí.

En el mejor puesto del tarjetón quedó el Partido de la U quien llevará al abogado antioqueño Juan Felipe Lemus actual senador liderará la lista del partido del Partido de la U, que ha mantenido independencia crítica del gobierno y es fuerte electoralmente con grandes electores como la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro.

El expresidente Alvaro Uribe, el líder natural del Centro Democrático premió al Representante a la Cámara Andrés Forero por su férrea oposición al gobierno de Petro y le dio el primer lugar que hace 4 años fue ocupado por el asesinado Miguel Uribe. Es una lista cerrada y el ex Presidente Uribe irá con el # 25.

La médica y exministra de salud Carolina Corcho encabezará la lista del Pacto Histórico como un reconocimiento al más de un millón de votos que obtuvo en la consulta presidencial en la que se impuso Iván Cepeda.

El cordobés David Barguil regresa a la contienda legislativa, después de ocho años de ausencia como cabeza del Partido Conservador.

Un veterano, Lidio García Turbay, actual presidente del Senado fue el escogido por el ex Presidente César Gaviria para encabezar la lista del Partido Liberal.

Una coaliación de peso conformada por Dignidad y Compromiso, Nuevo Liberalismo y el Partido Mira que tiene cartas fuertes en su lista como Jorge Enrique Robledo y Jennifer Pedraza quien era la candidata a liderar la lista terminó concediéndole el puesto # 1 al actual representante por Caldas, Juan Sebastián Gómez quien pertenece al partido Nuevo Liberalismo.

El ex viceministro Gustavo García de origen liberal pero terminó en las toldas Petristas fue el escogido por Roy Barreras para liderar la coalición del Frente amplio unido. integrado por: Fuerza de la paz, Mais, Esperanza Democrática, el PTC y el partido Ecologista.

El exalcalde de Bogotá y exministro del trabajo Luis Eduardo Garzón regresa a la política después de un largo retiro como cabeza de la lista de coalición conformado por los Verdes. En Marcha de Juan Fernando Cristo, Colombia Renaciente, ASI y el Partido Demócrata.

El Partido Comunes nacido de la desmovilización de las Farc tendrá que jugársela duro para regresar al Senado y no será con alguno de los ex comandantes que estuvieron 8 años por el Acuerdo de paz sino con el ex presidente de Fecode Nelson Alarcón.

Cambio Radical el Partido fundada por German Vargas Lleras se la jugó con el veterano senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa e irá como cabeza de una coalición integrada Cambio Radical, Colombia Justa Libre, ADA y la Liga de gobernantes anticorrupción.

El exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, jefe de Fuerza Ciudadana colocó a la veterana Gloria Gaitán, hija del caudillo Jorge Eliecer Gaitán, como cabeza de su lista que reúne a otros grupos de izquierda

La exsenadora Sofía Gaviria Correa, también de origen liberal como su hermano el exgobernador de Antioquia Anibal Gaviria será la número uno de Oxigeno, el partido de Ingrid Betancourt.

El exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo quien fundo el Movimiento con toda por Colombia respaldó a Patricia Martínez para que aspirará congreso.

Enrique Gómez Martínez quien aspiraba a ser candidato presidencial pero desistió prontamente para apoyar a Abelardo de la Espriella será la cabeza de lista al senado de Salvación Nacional el partido fundado por su tio el inmolado Alvaro Gómez Hurtado.

El alcalde de Medellin Federico Gutierrez quien fortalecer su movimiento Creemos con una apuesta familiar: su hermana Juliana Gutiérrez aspira al congreso por su movimiento.

