La prueba de fuego del nuevo gerente de Emquilichao: salvar el acueducto de su crisis técnica y financiera

Por: omar orlando tovar troches |

diciembre 31, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En el municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca, se ha abierto un debate ciudadano en torno a la situación actual de la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Emquilichao), entidad responsable de la prestación de servicios públicos esenciales para la población.

Durante los últimos años, distintos sectores de la comunidad han manifestado preocupaciones relacionadas con el estado de la infraestructura, la eficiencia operativa, la gestión administrativa y el impacto ambiental derivado de la disposición final de residuos sólidos. Estas inquietudes se han visto acompañadas por reclamos frente al aumento de las tarifas y a la percepción de limitadas inversiones en mantenimiento y modernización de los sistemas.

En este contexto, el reciente nombramiento de un nuevo gerente para Emquilichao ha generado expectativas entre usuarios y trabajadores de la empresa, quienes esperan que la nueva administración impulse mejoras en la gestión técnica, financiera y ambiental. Entre las prioridades señaladas por la comunidad se encuentran el fortalecimiento del mantenimiento de redes y equipos, la optimización de los procesos internos, la modernización tecnológica y la búsqueda de soluciones sostenibles para el manejo de residuos.

Otro de los puntos recurrentes en el debate público es la necesidad de que las mejoras administrativas se reflejen en una prestación más eficiente del servicio y en tarifas acordes con la calidad ofrecida. Para diversos ciudadanos, el fortalecimiento de la empresa pública resulta clave para garantizar el acceso equitativo y continuo a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Asimismo, se ha planteado la importancia del papel de los órganos de dirección y control, como la Junta Directiva y el Concejo Municipal, en el seguimiento a las decisiones que se adopten en la empresa. Desde distintos sectores se insiste en la necesidad de una mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en los asuntos relacionados con Emquilichao.

En cuanto a la nueva gerencia, se ha señalado que su gestión será observada con atención, tanto en lo relacionado con la administración de los recursos como en el fortalecimiento institucional de la empresa. Para la ciudadanía, el reto principal consiste en recuperar la confianza en la entidad y avanzar hacia un modelo de servicio público sostenible, eficiente y financieramente sólido.

Finalmente, organizaciones sociales, sindicatos y habitantes del municipio han destacado la importancia de ejercer veeduría ciudadana y participar activamente en los espacios de control social. La continuidad y el fortalecimiento de Emquilichao como empresa pública dependen, en buena medida, del seguimiento permanente de la comunidad y del compromiso de las autoridades locales con la gestión transparente y responsable del patrimonio colectivo.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.