La excanciller María Ángela Holguín pasa de estar en la sombra a apoyar abiertamente la campaña de Fajardo, su pareja

El candidato lo anunció en X con lo cual la mujer que manejó las relaciones internacionales durante los 8 años del gobierno Santos vuelve a la política

enero 11, 2026
Con el comienzo de año Fajardo le metió el pedal al hashtag  # Nueva mayoría con la que busca juntar personas de todos los sectores y armar un gran voluntariado para armar la nueva mayoría que constituya la opción contra los extremos de la derecha con Abelardo De la Espriella y la izquierda con Iván Cepeda que lideran la última encuesta de AtlascIntel  que coloca al antioqueño en la tercera posición con un 9.4%, muy lejos de los dos punteros, con 28 y 26.5% respectivamente.  

Fajardo arrancó el año con el anuncio el 2 de enero que la ex canciller Maria Angela Holguin, quien es su pareja desde hace más de un lustro, entraba  a formar parte del voluntariado de los 100 mil de la #nueva mayoría y lo hizo público en su cuenta X con cerca de 1.6 millones de seguidores

Maria Angela Holguin, graduada en Relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia fue la ex canciller de Juan Manuel Santos durante los ocho años de su gobierno después de haber tenido dos roles diplomáticos con el gobierno Uribe como Representante ante Naciones Unidas en Nueva York y embajadora  en Venezuela. En la actualidad se desempeña como Enviada Personal del Secretario General de la ONU, António Guterres, para Chipre, con el objetivo de mediar en el conflicto de la isla.

En la pasada campaña presidencial cuando Fajardo participó como candidato de la Coalición de la esperanza, Holguin apoyó discretamente con algunas salidas públicas a repartir volantes con el candidato pero estuvo a la sombra, igual que en estos primeros meses. Aunque su rol público será  el voluntariado de la #Nuevamayoría su opinión pesa; es de tener en cuenta que la cabeza programática es el ex director del Banco de la República durante el gobierno Santos , el  economista antioqueño Juan José Echavarria, quien siempre ha sido del círculo del ex presidente. La excanciller participa en reuniones claves como la que tuvo Fajardo con 33 CEOs del Consejo de Empresas americanas a finales del año pasado.

Ya la campaña de Fajardo no habla de la opción de centro sino de #Nuevamayoría  y el slogan # Adelante con Fajardo para construir futuro sin dejarse atrapar por la polarización. Es un desarrollo de lo planteado en el  lanzamiento el pasado 20 de julio con un video en el que publicitó su compromiso para que “Colombia vaya siempre adelante” acompañado de una novedosa propuesta de movilización digital como se contó en esta nota. Ya desde entonces estaba vinculado a la campaña como estratega político y de comunicaciones el consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubi y  como cabeza del frente digital Jessica Blanco con su agencia Sonante creada con su experiencia de influencer que la colocó en el ranking de las líderes nativas digitales,

El objetivo de la campaña de Fajardo es lograr pasar a la segunda vuelta donde, según la última encuesta, en una confrontación con Cepeda resultaría vencedor, no así si su rival es Abelardo de la Espriella, quien para Atlasintel si las elecciones fueran hoy el candidato de la derecha respaldado por más de 5 millones de firmas, seria el Presidente de Colombia, ya que lo colocan como vencedor en el escenario de primera y segunda vuelta, según la citada encuesta.

