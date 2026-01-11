Sebastián Ayala sufre grave accidente en carretera horas después de la muerte de Yeison Jiménez

La distancia entre una noticia y la otra fue mínima. Apenas unas horas. Lo suficiente para que el país musical popular pasara del estupor absoluto a una inquietud persistente. La tarde del sábado 10 de enero había terminado con la confirmación del accidente aéreo en Boyacá que cobró la vida de Yeison Jiménez. La madrugada siguiente, cuando todavía no se apagaban los mensajes de duelo ni las velas improvisadas en redes sociales, otro nombre apareció asociado a la palabra accidente: Sebastián Ayala.

No fue un hecho mortal, pero sí lo suficientemente grave como para sacudir a un género que, en cuestión de horas, parecía transitar por una carretera llena de sobresaltos. Ayala, cantante de música popular, se desplazaba hacia Bogotá junto a parte de su equipo de trabajo. Tenía compromisos laborales, entre ellos la grabación de un video musical, una de esas rutinas que sostienen la carrera de un artista que todavía está construyendo su lugar definitivo. El viaje terminó abruptamente en la vía que conecta Landázuri, en Santander, con San Juanito, en el Meta.

Lea también: La historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo, la mujer que lo acompañó desde antes de la fama hasta el final

La camioneta blanca en la que se movilizaban quedó fuera de la carretera, detenida en una cuneta. El frente del vehículo destruido, las puertas laterales abolladas, el silencio posterior al impacto. Según relató el propio cantante, un bus de transporte de pasajeros los golpeó y los lanzó al otro costado de la vía. Después, el conductor del bus huyó. El accidente no fue solo el choque, sino también la ausencia, el vacío inmediato que deja alguien que se va cuando debería quedarse a responder.

Dos personas del equipo de trabajo de Ayala resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros médicos. Permanecen hospitalizadas, fuera de peligro, pero con el cuerpo marcado por la violencia del impacto. El cantante, visiblemente afectado, confirmó que él se encontraba bien. No habló desde la comodidad ni desde la distancia, sino desde el borde mismo del accidente, mostrando el vehículo, poniendo el cuerpo, como quien necesita dejar constancia de que está vivo.

El hecho ocurrió en la mañana del domingo 11 de enero, pero su eco se amplificó por el contexto. Horas antes, la música popular colombiana había perdido a uno de sus referentes más grandes. La coincidencia temporal convirtió el accidente de Ayala en algo más que una noticia vial. Fue leído como una señal, como una advertencia, como otro golpe en una semana que no daba tregua.

Sebastián Ayala no es un nombre improvisado dentro del género. Su historia es la de muchos artistas que crecieron lejos de los reflectores, escribiendo canciones propias, cantando en escenarios pequeños, esperando el momento exacto en el que alguien más escuchara. Ese momento llegó cuando una de sus canciones fue interpretada junto a Jhonny Rivera. No fue solo una colaboración. Fue un espaldarazo y desde ese momento Rivera se convirtió en su padrino musical y en una figura clave en su carrera que le ayudó a abrir puertas en un mundo tan competitivo y difícil.

Desde entonces, Ayala ha construido una carrera paso a paso, con canciones que circulan en plataformas digitales y que conectan con un público que reconoce en sus letras historias cercanas. Temas como El bacán o Mi decisión lo han mantenido vigente, trabajando, viajando, cumpliendo agendas que no siempre dan espacio para el descanso. El accidente lo sorprendió en ese tránsito constante que define la vida de muchos músicos populares: carretera, hotel, escenario, estudio, carretera otra vez.

Esta vez, la carretera se impuso. No como metáfora, sino como realidad física. El golpe fue literal. Y aunque el saldo no fue fatal, dejó una sensación de fragilidad difícil de ignorar. La música popular, tan asociada a la resistencia emocional, al desahogo cantado, se encontró de repente frente a su propia vulnerabilidad.

Mientras el país sigue asimilando la muerte de Yeison Jiménez, el accidente de Sebastián Ayala funciona como un recordatorio incómodo. No todo termina en tragedia, pero todo puede cambiar en segundos. Un viaje rutinario, un compromiso más en la agenda, un bus que invade un carril, un volante que no alcanza a corregir.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.