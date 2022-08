.Publicidad.

Cada cuatro años, los amantes del fútbol se reúnen a hacer algo que se ha convertido en toda una tradición: llenar el álbum Panini; y aprovechando esa gran temporada, el Junior de Barranquilla también decidió lanzar su propio álbum en honor a los 98 años del club, llamado Álbum oficial Junior FC.

En las redes sociales del Junior se puede ver la publicación, en la que invitan a los hinchas a hacerse con el coleccionable de láminas. El libro tiene un costo de $89.900 e incluye el álbum, 150 láminas, un póster y el envío totalmente gratuito a partir del 10 de septiembre. Dentro de él se podrá conocer más sobre la historia del equipo barranquillero y conocer a las leyendas que han vestido la camiseta rojiblanca.

🤩Adquiere en preventa el álbum histórico de nuestro equipo. ¡El álbum de Junior! #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/QSJcdwHSI1 — Club Junior FC (@JuniorClubSA) August 23, 2022

Sin embargo, algo no cayó para nada bien en los fanáticos, quienes recién hecha la publicación, mostraron su descontento al no ver en la portada del álbum a leyendas del Junior. Los usuarios recriminaron al club que ni Teo, ni el Pibe, ni Iván René Valenciano estuvieran en la carátula, y sí aparecieran otros jugadores con menos historia. No importa qué estrategia use el Junior para conquistar a su fanaticada, siempre le saldrá el tiro por la culata.

Pongan a Teo — La Página Rojiblanca (@LPRojiblanca) August 23, 2022

No ponen al Pibe y a Valenciano en la portada. Mamita. — Pedro Roa (@pedroroar21) August 23, 2022