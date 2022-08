Mar Mejía tiene una obsesión con los festivales y se presentará en el Medellín Music Week

Por: Ximena Mora |

agosto 24, 2022

Medellín se viste de gala para ser el escenario que recibirá a numerosos talentos, géneros musicales y gestores de la industria del espectáculo durante la Medellín Music Week 2022, y la talentosa Mar Mejía dirá presente en este evento.

La cuarta edición en el epicentro de la música se llevará a cabo el viernes 23 y sábado 24 de septiembre, dos días de festival en el City Hall donde se busca preservar la cultura musical.

En el primer día estarán presentes Crudo Means, Puerto Candelaria, El Tropicombo, Papa Kumbe y Zafarrancho, quienes serán los encargados de contagiar de sabor a los asistentes. Mientras que para brindar un sentido homenaje a Fruko y sus tesos, estará la Filarmónica Metropolitana.

El segundo día tendrá las presentaciones de reconocidos exponentes como Ñejo, Beéle, Totoy El Frío, Kapla y Miky, Happy Bebe, Dj Sog, Mar Mejía, ViBarco, Aria Vega, Cobuz x Bustta, La Pardo, Sol y SAMU NO LMT.

Mar Mejía cumple su sueño

La cantante paisa contó que ella tiene "una obsesión fuerte con los festivales. Me parece el mejor plan del mundo, porque me encanta la música en vivo. Entonces para mí ir a un festival, me parece mágico".

Además, dijo que como siempre le ha encantado ir de espectadora, poder participar en uno sería un sueño para "transmitir esa misma energía a la gente que iría a verme. Desde el setlists, el vestuario, hasta las visuales, para que sea una experiencia enriquecedora".

Agregó que la idea de asistir a un festival también le encanta porque "la gente va a conocer artistas. Entonces, es como una primera carta de presentación y eso me parece super emocionante".

Se espera que en Medellín, Mar Mejía cante los 3 sencillos que la dieron a conocer en la industria musical como una nueva artista colombiana: 'Money', 'Nascar' y 'Así somos', temas que están disponibles en todas las plataformas digitales.