Ni en Italia pierde su humildad: así es la sencilla casa de Juan Guillermo Cuadrado

Aunque el volante gana muy bien, a la hora de comprar propiedades no gusta de la ostentosidad que le sobra a otros tantos

Aunque la casa de Juan Guillermo Cuadrado no es una vivienda estridente y ataviada de súper lujos de mega mansión, como la que tienen otros famosos jugadores y artistas, a quienes les gusta no pasar desapercibidos, su casa en Italia, país donde juega actualmente para la Juventus desde hace más de cinco años, no es ostentosa

La casa de Cuadrado en Italia, uno de los volantes más importantes de la selección Colombia, es sencilla, al menos más sencilla, por ejemplo, que la de Pogba, su compañero en la 'Juve', la cual tiene piscinas, cancha de fútbol, salones de juegos y gigantes habitaciones.

En imágenes que el volante de la Selección ha puesto en sus redes sociales ha mostrado la sencillez de su residencia, que comparte con su esposa y sus hijos en un barrio residencial de Italia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Cuadrado (@cuadrado)

