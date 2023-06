¿Divorcio a la vista? La dura crisis que atravesarían Greeicy Rendón y Mike Bahía

.Publicidad.

La historia de amor entre Greeicy Rendón y Mike Bahía, es una de las más lindas de la farándula colombiana, pues el músico la conoció en un duro momento económico de su vida y ella lo apoyó porque ya era una actriz reconocida en el medio. Al pasar los años, los cantantes fueron creciendo hasta alcanzar la fama que tienen hoy día. Incluso, gracias al artista caleño, la también caleña incursionó en la música y actualmente es más cantante que actriz.

La pareja tiene una relación de más de 10 años y un hijo llamado Kai. Gracias a su estabilidad han comprado varias propiedades juntos y tienen una muy buena vida. A pesar de su admirable historia de amor, estarían pasando por un momento de crisis. En la entrevista de un podcast Mexicano, Greeicy Rendón y Mike Bahía, tenían que dedicarse una canción mutuamente, el intérprete escogió ‘Att: Amor’, la canción representativa de su embarazo.

Cuando empezaron a cantar, Greeicy Rendón, no pudo evitar llorar y dijo que era porque estaban pasando un mal momento, ante la confusa situación, Mike Bahía se notaba nervioso e intentó ayudarla a seguir con la canción. Aunque la artista lo intentó varias veces y no pudo continuar, pues no dejaba de llorar. Los cantantes no dieron detalles de la situación, pero sí recordaron que ese tipo de situaciones son normales en parejas que llevan mucho tiempo, además, los internautas reconocieron la dulce forma en que el caleño mira a su pareja a pesar de los tiempos de crisis. No obstante, sus fanticos tienen miedo de que estas circunstancias los lleve a una inmimente separación.

