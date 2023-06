 No le teme a la muerte: La nueva ‘novia’ de James Rodríguez que le hizo brujería a Nicky Jam

.Publicidad.

El controvertido deportista James Rodríguez, ha sido blanco de críticas por sus malas decisiones en su carrera deportiva, no obstante, el futbolista ahora también es criticado por su vida amorosa. Tras su separación con Daniela Opsina, quien ahora está embarazada de su actual pareja, el futbolista ha tenido algunas novias, sobre todo, espléndidas modelos con las que finalmente se termina separando.

Recientemente, James Rodríguez, fue visto en Miami con quien podría ser su nueva novia, se trata de Aleska Génesis, modelo venezolana. Lo interesante del asunto es quién es esta mujer, se trata de la ex novia del reguetonero Nicky Jam, quien se hizo viral el año pasado por hacerle brujería a su ex purtorriqueño para que no la dejara. Incluso los involucrados dieron sus declaraciones públicas y la mujer lo admitió

En el programa ‘Lo Sé Todo’, mostraron un video exclusivo de la posible nueva pareja caminando con equipaje en el aeropuerto de Miami, por lo que estarían de viaje juntos. Sin embargo, los periodistas estarían preocupados por James Rodríguez, con los antecedentes de Aleska Génesis, el futbolista podría correr peligro o estar con ella por las razones equivocadas.

El presentador Ariel Osorio se preguntó si el futbolista estaría con la modelo por sus trucos y rezos: “¿Será que con James está usando las mismas artimañas, o sea, haciéndole brujería? ¿Lo estarán rezando? ¿Le estarán dando agua de calzón? ¿Le estarán echando ‘quereme’?”, dijo. Además, compartieron el miedo que les da Aleska Génesis: “¡Qué miedo salir con una chica con esos antecedentes! ¡Qué miedo darle una foto o recibirle un tinto!”, comentó el presentador Oswaldo Martínez. James Rodríguez, es muy reservado con su vida privada, por lo que a día de hoy no ha confirmado ni negado nada.

