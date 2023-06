Por fallos en sus productos: la razón por la que Dollarcity podría terminar muy mal en Colombia

.Publicidad.

Al parecer, el establecimiento no estaría dando la información completa de sus productos a los consumidores. La investigación la hizo La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), estuvo realizando algunas visitas de inspección a establecimientos de Dollarcity, Miniso y Yoi en la capital. Las propietarias de estos establecimientos son las sociedades Suramericana Comercial S.A.S., Miniso Colombia S.A.S. y Fast Moda S.A.S. Quienes deben encargarse de subsanar el asunto.

En la investigación que hizo La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se descubrió que en Dollarcity la información mínima que se suministra sobre algunos productos seleccionados no se encuentra en español. Por esta razón, impartió órdenes administrativas a las sociedades propietarias. No obstante, que la información no esté en español no sería el único incumplimiento, parece que también hay un fallo en los precios.

En artículos de Dollarcity y Miniso, no se informaría de forma visual su precio e incluso algunos tendrían dos precios distintos en un mismo producto: "En el caso de Dollarcity y Miniso, también se advirtió sobre algunos productos, en los cuales no se informa el precio de estos, el precio cobrado no corresponde al publicado o se exhiben dos precios sobre un mismo artículo", informó la SIC.

La entidad solicitó a los establecimientos mejorar y modificar la información mínima de sus productos: "de tal manera que se informe en español lo concerniente a su correcto uso o consumo, conservación e instalación, adecuado manejo, forma de empleo, uso y precauciones", dijo la entidad. Para solucionar sus incumplimientos, la SIC le otorgó a la sociedad un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Se espera el cumplimiento de estas directrices, pues en caso contrario Dollarcity quedaría muy mal parqueado en Colombia.

