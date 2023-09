El truco para comprar jeans, camisas y blusas desde 15 mil pesos en una famosa tienda

.Publicidad.

La temporada de descuentos que inició en agosto parece no acabarse, septiembre inició con marcas de ropa colombiana en descuento y muchos outlets baratos. En este caso, los descuentos de Facol, tienen su propio secreto para conseguir prendas a precio de huevo, se pueden armar ‘pintas’ completas con menos de 200.000 mil pesos.

En la actualidad, Facol está en temporada de Black Days, con prendas que tienen hasta el 70% de descuento. ‘El man de los descuentos’ un creador de contenido que busca las mejores promociones, enseño cómo y dónde conseguir estos gangazos.

En su página web tienen una promoción de jeans, pague 4 lleve 5, comprando 11 unidades saldrían por un total de $168.000 pesos, es decir, cada uno a $15.339 pesos. Incluso, el influencer armo un outfit completo, con tres camisetas, unos calzoncillos, unos jeans, una chaqueta y unos zapatos por un total de $189.000 pesos.

Sin embargo, los descuentos más increíbles se encuentran en la sección de mujeres, cuatro jeans, unas medias, tres blusas, una chaqueta y unos zapatos por un total de $160.000, precios que son de no creer. Recordemos que la ropa de esta marca es industria colombiana, por lo que no solo apoya la empresa de su país si no que se ahorra mucho dinero y compra ropa casi regalada.

