Talento Visible: el largo camino para ser reconocidos como líderes afro

El conocimiento de mi corto caminar me ha hecho querer responsabilizarme, pues, como lo decía Audre Lorde, mi silencio no me protegerá

Por: Aris Daniela P. Lozano* |

mayo 10, 2024

Desde mis primeros años de vida comprendí que mi sola existencia, por ser mujer negra, condicionaba la forma de relacionarme con las demás personas del mundo; entendí que habitaba un mundo racista cuando deje de vivir en Quibdó y entendí la dificultad que significaba ser una mujer la primera vez que me relacione con alguien que no tenía mi mismo sexo.

El conocimiento y las experiencias que he tenido en mi corto caminar en esta existencia, me ha hecho querer responsabilizarme, pues, como lo decía Audre Lorde, mi silencio no me protegerá.

Fue entonces cuando comencé a gerenciar como líder espacios de aprendizaje en donde el mundo entendiera y conociera el aporte invisibilizado de las comunidades negras en nuestro país. Mi proyección al liderazgo hasta ahora ha sido sin ánimo de lucro, no me niego a las posibilidades de aspirar a otro tipo incidencia política, como lo es el liderazgo en el sector público, reconozco que aspirar estos cargos es una herramienta indiscutible para la transformación social, al menos, de la pequeña parte del mundo que me ha tocado.

Mis aspiraciones y metas son colectivas, me pienso como un cuerpo colectivo, pienso en las mujeres negras que han tenido un casi imposible acceso a la justicia.

Por ello, cada oportunidad de aprendizaje que tengo, la aprovecho para hacer de ella plena difusión; una de mis metas es que nuestras identidades como mujeres y como comunidad negra ya no se cuente como algo construido a partir de la inferioridad, sino a partir del éxito, del potencial, de la pujanza, aspiro con consolidar y devolverle un poco de la justicia que se merecen las personas que conforman mi tierrita, y en lo posible, a todo el pacífico colombiano.

Mis aspiraciones se encaminan a confiar en que las mujeres negras, y la comunidad afro en general, va a ser considerada como parte de la noción de lo público.

La representatividad en estos espacios en valiosa, y revolucionaria; estos espacios de poder no nos pertenecían, el mundo y sus pensamientos se han formado excluyéndonos, es el momento de tomar acción, es el momento de que sea normal ver a un mandatario, un intelectual, un representante afro...

Las personas negras hemos estado condenadas a arquetipos que nos socializan como deficientes de capacidades, creo profundamente que habitar estos lugares es también desaprender estereotipos a los que estamos expuestos por el legado colonial.

Además, los próximos líderes debemos estar dotados de una gran autoexigencia en lo que respecta a nuestra imagen, nuestra capacidad de construir en equipo, y la capacidad de hacernos preguntas relevantes sobre nuestra ética de trabajo, la representatividad de nuestros espacios de gerencia requieren y merecen lo mejor de nosotros si queremos asumir el reto.

Ahora gerenciar para mí no solo significa el concepto del liderazgo como tal, la gerencia conlleva un poco más de responsabilidad, quiero gerenciar el cambio, el acceso a oportunidades, y la capacidad de soñar desde las posibilidades.

Me parece importante atreverse a ocupar espacios, creer que podemos ganar, volar como pájaros, sin miedo a las cadenas que intentan imponernos, al final, hemos demostrado que, aunque difícil, las personas negras estamos dispuestas a seguir haciendo camino para ser reconocida/os.

Qué y para qué deseaba trabajar

Entendí que las dificultades que viví no eran para compararme con otros con mejores posibilidades que yo sino para identificarlas y generar escenarios para promover oportunidades para todos y todas los de mi comunidad.

Comprendí que el compromiso no era solo conmigo misma, sino también con mi comunidad, porque en la medida en que todos avancemos, todos estaríamos en la capacidad de aportar a mejorar las de condiciones de nuestro entorno, quizás unos más que otros, pero hacia allá apuntábamos y aportar al mejoramiento con críticas constructivas, alejados del ejercicio de la comparación, sino más bien desde una visión de reconocer el escenario de oportunidades y finalmente potencializarlas.

De allí nace el porqué de mi liderazgo y la visión por luchar y generar oportunidades que promuevan la equidad de género por medio de desarrollar iniciativas que garanticen la inmersión laboral de las mujeres y sus diversidades.

Mi mayor inspiración es continuar donde estoy, adquiriendo experiencia en la organización internacional en el departamento del Chocó, con el objetivo de proyectarme hacia espacios de liderazgos a nivel regional y mundial bien sea como directora de una organización internacional para Colombia y Latinoamérica o estando en una posición directiva en otro país.

Nuestra presencia en espacios directivos es fundamental, porque somos nosotros mismos con las herramientas que hemos logrado adquirir a través de los diversos escenarios donde hemos participado, los que nos dan los criterios para ser los promotores de nuestro propio desarrollo y tener la oportunidad de estratégicamente pensar en extender ese escenario de oportunidades a nuestra comunidad.

*Coordinadora de Naidí Girls - Nivel 1 - Flor Púrpura.