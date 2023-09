Esta es la manera de hablarle a su perro para que le haga caso

.Publicidad.

Ha notado que al hablar con su perro o cuando lo llama él no le hace caso. Esto puede deberse a muchos factores, a modo general, su tono de voz no es suficientemente llamativo o el animal no entiende lo que usted le está diciendo. Un perro promedio tiene la inteligencia de un niño de dos años y puede reconocer 89 palabras. Pero existe una forma particular de hablarle para que le haga caso.

Una nueva investigación publicada en ‘Communications Biology’, ha revelado que hablarle como si fuera un bebe es la clave, para muchos puede sonar un poco ridículo pero las similitudes entre perros y bebés son bastantes, pues los dos responden al tono de voz que utilizan las madres para hablarle a sus pequeños. Del mismo modo que ocurre con los bebés, las mascotas prestan más atención cuando nos dirigimos a ellos con un tono agudo.

En el estudio participaron 19 adultos, 11 machos y 8 hembras, de diferentes razas, Los resultados mostraron que dos áreas clave del cerebro de los perros se activaban cuando los humanos nos dirigimos a ellos utilizando un habla exagerada, aguda y melosa. Cuando quien les hablaba es una mujer el efecto es aún mayor. Un consejo tan simple puede tener resultados contundentes en relación con su canino.

