Así fue como llegó xbox a Colombia, la competencia de Play y Nintendo

En el año 2002, la empresa Microsoft sorprendió con el lanzamiento de su propia consola, la Xbox. A partir de ese momento, millones de personas optaron por conseguir la famosa caja negra, en vez de sus grandes rivales. Sin duda alguna, su lanzamiento fue un gran hito que revolucionó por completo el mundo de las consolas de videojuegos. Ahora los consumidores de este mundo, tuvieron la oportunidad de incursionar en nuevos juegos, nuevas historias y mucho más. Tuvieron que pasar 2 años para que la tan anhelada consola, por fin llegara a Colombia.

Claro que para que esta idea tuviera vida, sus creadores debieron superar varios obstáculos. Sin embargo, lograron darle vida a la primera consola de Microsoft. Una que hoy en día sigue funcionando y que ha ido evolucionando con el paso de los años. De hecho, una de las sucesoras de esta popular caja negra, se ha convertido en una de las consolas más vendidas de la historia.

Así fue como se creó Xbox, la popular consola de Microsoft

Si bien es cierto que superar a Sony y su Play era tarea difícil, esto no impidió que Microsoft ingresara en el mundo de las consolas de videojuegos. Fue entonces cuando los integrantes del equipo DirectX, encargados de realizar los juegos de la compañía. Si bien su tarea no tenía nada relacionado con las consolas, algo cambió en un punto de la historia. En el grupo nació la idea de crear una videoconsola, para la cual, fuese mucho más fácil poder desarrollar videojuegos. Aunque la idea no era mala, todo lo contrario, este grupo aún debía superar varios temas para poder consolidarla.

Creadores de la primera Xbox, miembros del equipo DirectX. Foto: Microsoft

Uno de los retos que tenían, era poder convencer a los directivos de que esta era una excelente idea. Algo que no es nada sencillo y más cuando hablamos de una gran compañía como Microsoft. Pero no solo necesitaban la autorización para continuar con su proyecto, también necesitaban financiación. Sin embargo, en un inicio, no fue bien visto por los de arriba. En múltiples ocasiones se negaron a dar algo de dinero para que se llevase a cabo este proyecto. Incluso, para algunos de los directivos, crear una consola era algo descabellado. Algo entendible, si vemos que era Microsoft antes de la creación del Xbox.

Dwayne Johnson y Bill Gates durante la presentación de la primera Xbox de Microsoft

Sin embargo, DirectX tocó tantas puertas que finalmente, lograron desarrollar este proyecto. En un incio, se tenía pensado que esta consola fuese llamada DirectX Box. Sin embargo, por fortuna, decidieron colocarle al final Xbos, una decisión muy sabia. En el inicio, la consola fue pensada como un computador, funcionando con el sistema operativo Windows 2000. Esto facilitó el trabajo de los ingenieros en el diseño de la consola. Además, esto ayudaría que Xbox, tuviera mayor capacidad de procesamiento que Play.

Llega la consola de la empresa a Colombia

Como ya sabemos, la consola fue lanzada en el año 2001 y significó todo un hito en el mundo de las consolas de videojuegos. El anuncio de la marca era inesperada, pero lo hicieron por todo lo alto, para así atrapar la atención de los consumidores. Sin embargo, Xbox no llegó de inmediato a Colombia, acá nos tocó esperar un poco para recibir la famosa caja negra. Fue hasta el año 2003 que aterrizó en el país la consola de videojuegos. En aquel entonces, era una gran novedad. Además de permitir reproducir videojuegos, la gente podía reproducir películas en DVD, eso sí, con un kit adicional. Además, se podría almacenar y escuchar música.

Sin duda, Xbox llegaba como un gran producto con múltiples usos, algo que era muy llamativo en aquel entonces. Claro que, la competencia no era sencilla, tenía que competir con Sony y Nintendo. Sin embargo, la consola de Microsoft, contaba con juegos de varios fabricantes. Algunos de ellos eran: Electronic Arts, Bungie Studios, High Voltage Software, Atari, Eidos, Activision, Digital Illusions y más. Esto hacía que la oferta de la caja negra fuese muy buena para los compradores. No se pueden dejar de lado las campañas que realizó Microsoft para poder atraer más clientes y que fueron un éxito en su inicio.

Por otro lado Xbox, contaba con una ventaja en Colombia, teniendo presencia local del fabricante. De igual forma, contaban con gran red de distribución en aquel entonces. La marca arrancó vendiendo su consola en 102 establecimientos y 13 ciudades de Colombia. Además, la consola venía muy bien equipada, por lo que era aún más atractiva para los compradores. Con el tiempo la consola fue evolucionando y en Colombia, la Xbox-One ha llegado a ser muy popular en el país. Si bien Play sigue siendo una de las consolas más vendidas, es innegable que lo hecho por Microsoft, fue grande.

