Por tus obras te darás a conocer

Por: Hernando Copete Ortiz |

septiembre 07, 2023

Las personas, los ciudadanos y como se dice, el pueblo en general, su voluntad colectiva o social, se somete a los designios de reyes, tiranos, dictadores, dioses, profetas, magos, brujos, astrólogos, adivinos, líderes, jefes, gerentes, politiqueros y con la modernidad a las redes sociales, medios de comunicación, influencers, etc.

Estas personas se encargan de hacer uso de una variedad de estrategias de orden psicológico, sociológico, político, para sembrar cognitivamente ideologías, conceptos, actitudes, falsas aspiraciones, privando la libertad de pensamiento como de la acción de las personas, recurriendo a sembrar el miedo, odio, autoculpa (víctima), desconfianza, desesperanza, mediante el desprestigio de sus contrarios, dándose a conocer como el salvador (siempre e históricamente lo han dicho, pues es un fenómeno permanente y necesario, que acabaran con la pobreza, el crimen, la corrupción), divulgación de falsos testimonios, no accesibilidad a los debidos procesos (justicia), la prisión, destierro, tortura, homicidios, expropiaciones, masacres, sacrificios, etc.

Son grandes estrategas para manipular el razonamiento emocional, por encima del racional. Mi madre decía, que nos enseñan a mirar no mas allá de nuestras narices. A lo anterior le sumaba, época en que en Bogotá existían los vehículos de tracción animal, que éramos como mulas, pues se les enseñaba a mirar en una sola dirección, colocándole en los ojos un “protector” (gríngola). En sentido figurado, es una persona con mente cerrada, que no acepta nada diferente a las creencias impuestas.

Estos personajes, que son más politiqueros que verdaderos políticos, sus discursos, opiniones, ideas, son de orden superficial, subjetivo, sin valorización, comparabilidad, solo censuran y no critican (leer en las2orillas “todo el mundo cree que critica, pero de esto se trata:). No muestran o evidencian realidades o fallas que, en los planes, programas o proyectos de política pública, presentan sus contrarios. Censuran los proyectos antes de ser puestos en ejecución. La comparabilidad es más entre autores, que entre la diferencia institucional (resultados), reflejada en el tiempo.

Lo que hacen es que la honra, el buen nombre, la historia personal, personalidad, el prestigio profesional, títulos, formas de vestir, marcas de las prendas, lugar donde habitan, estilo de hablar, composición de la familia, etc. son subvalorados, con calificativos (adjetivos) negativos, despectivos, inapropiados. El tono que le dan a estos adjetivos potencia sus odios. Al respecto, popularmente se te dice “a mi no me duele la grosería que me dice, sino el tonito con que la dice”.

Jamás tienen en cuenta la pasión, vocación, amor, responsabilidad, mesura como efecto de sus decisiones, ética, moral, procesos, resultados (evidencias), efectividad de sus políticas, métodos y técnicas utilizadas, indicadores de gestión, gobernabilidad, gobernanza y todo esto proporcionado a partir de un conocimiento factual (cuantitativo), objetivo, real (productos) y no emocional.

Esto nos lleva a reflexionar, que las personas cercanas al triunfo, a sus metas, objetivos, se satisface o motiva, es con los frutos de su trabajo, y estos se tornan aún más valiosos, cuando no son personales sino sociales. Es un ser que no piensa en un “yo”, sino en un “nosotros”.

Hay gente tan ególatra que piensa: “primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y se estalló".

Ante esta situación siempre se encontrarán personas, que “hablarán” mal de él (su contendor, opositor, la otra entidad, el alter ego, etc.)

Al respecto surgirán frases y preguntas de este tipo:

 Se cree la mamá de Dios

 ¿Quién sabe de dónde provienen sus dineros?

 Quiere llegar allí, para robar más

 Quiere acabar con su país, la democracia

 Su formación no le da para ser “X” o “Y”

 Ese personaje es un villano

 Conoce más otros países que el suyo propio

 Lo tienen demandado

 No tiene idea para encontrar las soluciones a las problemáticas sociales

 Los candidatos de Gustavo Petro y Claudia López, traerán inseguridad y caos a Bogotá, etc.

La estrategia más típica usada por los politiqueros es la de “Divulgar lo malo del enemigo y callar lo bueno propio, es propio de cobardes” (Miguel de Cervantes).

La siguiente es una cita de Maquiavelo: “Cada uno ve lo que le parece, pero pocos palpan lo que eres”. Lo que uno ve es lo que los medios de comunicación introyectan en nuestros pensamientos, y lo que se puede palpar, no aparece por ningún lado.

Es lindo leer y entender qué es la “Paremia”. Es un enunciado breve, popular, el cual es sentencioso y muy ingenioso, por cuanto transmite un pensamiento moral (consejo, enseñanza), en un mensaje instructivo, orientado a la reflexión intelectual y moral.

Paremias se encuentran en la biblia, como en Mateo 7,16 que dice “Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?”. San Lucas 6,45, señala: “El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.”

Popularmente se dice: “Nadie le tira piedra a un árbol sin frutos”, dicho en forma positiva es “al árbol que tiene frutos es al que le tiran piedras”.

Miguel Uribe Turbay, en diálogo con Vicky el primero (1) de septiembre 2023 en Semana propone sacar a Bolívar de la contienda electoral, para el cargo de alcalde de la Ciudad de Bogotá. Al respecto dice: “Se trata de hacer una alianza, para evitar que Gustavo Petro, perdón, que Gustavo Bolívar llegue a segunda vuelta, es decir, se trata de hacer una unión entre Juan Manuel Oviedo, Rodrigo Lara, Diego Molano, y el general Vargas, para garantizar que bajo ninguna circunstancia, Gustavo Bolívar llegue a segunda vuelta, este es un riesgo enorme, porque Gustavo Bolívar llegando a segunda vuelta, va a tener el apoyo absoluto del presidente Gustavo Petro, que no escatiman en gastos, no escatiman en esfuerzos y sin duda tampoco les importa violar la ley…” (SIC).

Este personaje ha pasado por partidos como Avancemos, Centro Democrático, Colombia Justa y Libres, Conservador, Liberal y Mira. Tiene descendencia política.

A su matrimonio asistieron, Álvaro Uribe Vélez, Cesar Gaviria, Enrique Peñalosa, Francisco Santos, Germán Vargas Lleras, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Marta Lucía Ramírez, Rafael Pardo, Simón Gaviria Muñoz, entre otros.

¿Qué podemos ver o deducir para finalizar? Pues que existen personajes con ascendencia política (familias con vínculos sanguíneos o matrimoniales); tienen cabida en diferentes partidos, que por intereses comunes (a su interior) se unen, apoyan, son de estratos altos, tiene títulos en el exterior.

En Colombia no podemos olvidar a los Ospina, López, Santos, Gómez, Lleras, Pastrana, Valencia, Samper. Otros no poseen estas características y en virtud de ello se les califica como enemigos.

Siendo realistas y sin manejar esas paradojas, de estos personajes de la vida política, quien llegue a la alcaldía, por lógica a la política pública que ellos quieren desarrollar, debe recibir apoyo del señor presidente y de los demás entes del Estado. A eso le llaman transversalidad sociopolítica y cultural.

Recomiendo leer “Redes, medios y Justicia” de José Gregorio Hernández, El Tiempo 02 de septiembre 2023.