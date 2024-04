¿Festival Vallenato 2024? Top 20 de restaurantes en Valledupar

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

abril 22, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Como cada año, a finales de abril, Valledupar se viste de gala para recibir a los mejores exponentes del género musical por excelencia que tiene nuestro país Colombia, que no es otro que el vallenato. Es una de las fiestas culturales más valiosas que tenemos y que se han preservado exitosamente a través del tiempo.

El 6 de enero de 1550 el español Hernando de Santana y su hermano Juan de Castellanos, fundan la ciudad que llevaría por nombre inicialmente "ciudad de los santos reyes del valle de Upar" (Valledupar), para este asentamiento se escogió la parte septentrional que estaba bañado por el río Guatapurí, que en idioma Chimila (una de las tribus antiguas que habitaba la zona) significa "agua fría".

..Publicidad..

En esas aguas claras y heladas me pude bañar en el pasado mes de marzo cuando volví a la ciudad después de 25 años de no estar en la capital mundial del vallenato.

...Publicidad...

El habitante de esa ciudad es muy amable, acogedor, no es envidioso y tiene mucha actitud para mostrarte el sitio donde vive y donde nació; se siente orgulloso de su cultura, de sus raíces y de su riqueza gastronómica, que se me antoja en ocasiones sencilla pero con mucho nivel de sazón y sustancia al paladar.

....Publicidad....

| También le puede interesar: La bonga del Sinú: historia del restaurante que llega a sus 40 poniendo en la mesa la comida costeña

Y precisamente aproveché mi regreso a Valledupar para contarle a los lectores, sobre todo esos que ya tienen planes de ir al próximo festival vallenato, cuales son esos sitios que obligatoriamente se debe ir para conocer parte de la gastronomía de la región, que como ya lo dije anteriormente, es de alto nivel.

Ya uno de los restaurantes de este listado participó en los premios a lo mejor de la gastronomía en nuestro país y se llevó el galardón al mejor sitio de comida tradicional colombiana; seguramente en este 2024 la presencia de los restaurantes de Valledupar será masiva y volverán a llevarse más galardones.

Se quedan muchos por fuera igualmente buenos, pero yo espero volver pronto para seguir descubriendo más de la gastronomía de la tierra de mi esposa.

Espero que lleguen al final del escrito porque vale la pena, esta puede llegar una buena guía gastronómica para cualquiera que visite Valledupar en festival vallenato o en cualquier momento del año.

RESTAURANTE BAR GALEÓN

Cuando se habla de alta cocina en la capital del Cesar, inevitablemente se debe hablar del restaurante Galeón; un sitio que me descrestó porque no tiene nada que envidiarle a los de su género en ciudades más grandes como Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla.

El talentoso chef Óscar Celedón presenta a sus comensales platos de su propia autoría, exaltando lo mejor de la comida costeña. Entradas como las canastillas de patacón con encocado e camarones, pulpo español en solterito (tentáculos de pulpo bañados en miel de guindilla y acompañados de mezcla solterito con cascos de papa).

En los platos fuertes hay variadas opciones para propios y extraños, como la suprema de pollo nernandés, las baby back ribs bañadas y flambeadas con Jack Daniels, el róbalo tigre (filete de róbalo apanado, acompañado de arroz cremoso de camarones y bañado en leche de tigre de la casa), la picada calypso (300 gramos de tenders de salmón, langosta y pulpo, emplatados en una piña galeón y bañadas en una salsa a base de quesos, todo esto con finos casco de papa criolla) y el pulpo 3 fronteras (también con miel de guindilla y cascos de papa).

Excelentes opciones de sushi, pastas y arroces. Yo probé el arroz galeón de mariscos que va salteado al wok con auténtica salsa asiática y acompañado de variedad de frutos de mar.

Sus cocteles son muy buenos y finos en los detalles; recomiendo probar "el juglar" un coctel festivalero a base de tequila reposado, cinzano, crema real de piña, zumo de limón y jugo de caña. Adicional lleva un sliver de caña para degustar.

Otras opciones en la carta de autor son "un verano sin ti" (equilibrada fusión de zumo de maracuyá y naranja con ron blanco y crema real de kiwi), el "corozo escocés" (Buchanans Master, Camparí en reducción de corozo, dash de limón y bite de miel) y el "capitán Sparrow" (macerado de frutos silvestres, vodka, blue Curacao y granadina).

Ni hablar de las bebidas sin alcohol, puedo decir sin temor a equivocarme que allí probé la mejor limonada de coco que he probado en casi 50 años de vida.

Es el lugar ideal para una cita romántica, una reunión familiar, un grado, un matrimonio, porque además tiene amplias instalaciones que permiten música en vivo los fines de semana y proximamente en todos los días del festival vallenato. Ya están anunciando para el sábado 4 de mayo a las 2:30pm el mano a mano en piqueria al rey vallenato Julián Rojas contra el también rey vallenato, el maestro Juan David "el pollito Herrera". ¡Eso va a estar de locos! de pronto me les aparezco por allá.

Dirección: carrera 9 No 7b -18 Valledupar

Instagram: @galeonrestobar @oscarceledon1



BOURBONS FOOD

Cuando vivía en Santa Marta que decían que bajara un fin de semana a Valledupar y probara una de las mejores hamburguesas de la ciudad; y no estaban equivocados, pues Bourbons Food es uno de los referentes en esa categoría de comidas rápidas.

Junto con Galeón, pelearon la final del año pasado en los Premios La Barra (que es como la champions league de la gastronomía en Colombia) en sus respectivas categorías, dejando en alto el nombre de la capital mundial del vallenato.

Pero allá me enteré que también tienen una sede en Bogotá, más exactamente en la localidad de Suba, pero como estamos haciendo énfasis en la ciudad costera vamos a dedicarnos a describir el menú de este buen sitio que no es tan extenso pero si muy bueno.

"Burger Atlanta", la recomendada de la casa, que tiene 150 gramos de carne madurada al carbón, tocineta horneada en reducción, cebolla caramelizada a base de whisky bourbon´s, queso mozzarella, salsa 4 quesos, salsa mayo chipotle, pan a base de papa con ajonjolí negro y lo que llaman ellos un toque secreto bastante crocante.

¿Van viendo el nivel de este sitio? por eso me causa curiosidad el tema de los precios, porque es una muy buena hamburguesa que no pasa de $26.000 promedio dependiendo del tipo que usted eliga. La "burger sabanera pro" que es la que más piden los clientes tiene este valor y consta de doble carne madurada al carbón, doble queso sabanero, tocineta horneada, cebolla caramelizada, a base del whisky bourbon´s, salsa mayochipotle, , salsa de panela especial de la casa y pan a base de papa con ajonjolí negro.

Otra hamburguesa que deben probar es la "pidiendo vía" (150 gramos de carne, queso costeño asado, tocineta, cebolla caramelizada, mayo chipotle, salsa de panela y pan de papa con ajonjolí negro) y la burger crispy jack (doble carne madurada de 180 gramos al carbón, tocineta horneada, queso tipo cheddar, cebolla crispy, pan a base de papa, salsa de la casa y salsa BBQ en reducción de whisky Jack Daniels).

También hay unas miniburgers por 6 que se pueden pedir de varios sabores para explorar las múltiples opciones de hamburguesa en el sitio, con carnes de 40 gramos de carne al carbón, 1/4 de tocineta, 1/4 de queso sabanero, cebolla caramelizada, salsa de panela, salsa chipotle, mini panes de papa con ajonjolí.

Para compartir hay opciones como los maicitos de lomo de res (maíces bañados en una salsa glaseada, acompañado de lomo fino al carbón, salsa 4 quesos con una mezcla de perejil y cilantro, toque de cayenna picante leve o paprika al gusto), nachos mixtos (totopos, lomo de res, pollo al carbón, pico e gallo, salsa de queso costeño, guacamole con opcional de salsa picante tatemada).

La torta de chocolate y el cheesecake son muy buenas opciones de postre para terminar la velada en medio de un ambiente tipo pub europeo; limonadas natural, cerezada, de coco y de hierbabuena entre las bebidas sin alcohol. Cocteles mojito, gin tonic, moscow mule, monkey mule, monkey gin, cosmopolitan (vodka, cranberry, jugo de arándanos, zumo de limón, endulzante y un toque de cereza), laguna azul (vodka, curacao blue y bretaña) y margarita de sabores (tequila, fruta de preferencia como maracuyá, mora, piña, lulo o mango y endulzante).



Dirección: carrera 9 No 7b -09 Valledupar

Instagram: @bourbons.food



QUILE RESTAURANTE

Ir a Quile ya es como estar en casa; un viejo conocido que también se hace presente en Valledupar y del que siempre tendré algo bueno que decir.

Por ejemplo, que estas instalaciones en plena avenida Bolívar en la capital del Cesar son muy amplias, muy frescas y muy agradables, también que la atención por parte de administración y meseros es inmejorable, que tienen algunos platos distintos con respecto a las cartas que he disfrutado en Santa Marta y en Ciénaga, como las papas pig con un chicharrón que tiene un sabor maravilloso, una "entrada costeña" con patacones acompañados de suero y hogao casero, una entrada para compartir con chorizo, chicharrón, chinchulin, bollo y yuca cocida o la "picada vallenata" con abundante carne de res, cerdo, chorizo, butifarra, queso frito y salsa BBQ.

De igual manera siguen ofreciendo unos clásicos como la punta gorda de 300 gramos, las costillas ahumadas en salsa BBQ de 450 gramos, una sobrebarriga de 500 gramos con muchos acompañamientos o uno de los nuevos platos como el lomo en reduccción de vino y champiñones que tuve el placer de probar en mi visita al lugar.

Otra opción de lo último que han puesto en la carta son los rollitos de lomo americanoque para la relación costo-beneficio me parece que está muy cómodo.

No podemos olvidar el beef quileño de 600 gramos, las buenas hamburguesas como la super Quile (carne, pollo, tocineta, queso cheddar, verduras), la salchipapa costeña para dos (pollo, butifarra, chorizo, salchicha, maíz piña, queso frito y tocineta), la "salchitajada", "la salchicriolla wifi" o las gigantes brochetas que sirven en el restaurante.

Dirección: Avenida Bolívar No 22c 19

Instagram: @quilevalledupar



SEÑOR BROCHETA

Señor Brocheta es más que brochetas; su carta tiene tanto de extenso como de sabroso, y aunque adoptaron ese nombre por sus inicios, hoy día son unos de los referentes en el tema de las salchipapas, que sin duda este y otros restaurantes de Valledupar preparan mejor que en otras ciudades costeras.

Ellos las dividen en tres categorías, las salchipapas normales (salchipapa sencilla, super personal y super ranchera), las salchipapas especiales (salchipapa especial personal, especial para dos y para tres a cuatro personas) y las salchipapas máster pro (ranchera máster pro personal, máster pro personal, máster pro para dos personas y máster pro para 3 a 4 personas).

Esta última categoría fue la que me llamó más la atención por sus ingredientes novedosos; un mix de piña picada bañado en salsa de la casa bien diferente y que al paladar explota los sentidos, una tocineta premium picada, una salsa tártara de la casa cremosa y abundante, una cebolla blanca finamente picada, queso costeño rallado de muy buen sabor, maíz tierno, trozos asados de pollo y res, salchicha normal, salchicha ranchera, chorizo, una butifarra sabrosa y las papas a la francesas sequitas y muy crocantes.

El perro caliente del sitio es grande y con ingredientes igualmente de mucha calidad; yo probé el hawaiano que lleva pan suave, salchicha súper Zenú premium, trozos de piña caramelizada, tocineta ahumada premium, cebolla blanca picada, papa ripio o en fósforo como la conocemos los rolos, lechuga fresca, salsas tártara, rosada y mostaza, y doble queso mozzarella.

También está el perro Sr Brocheta (trozos de carne y pollo asados, chorizo, butifarra, cebolla blanca, papa ripio, tocineta, maíz tierno, lechuga, salsas y queso mozarella), el perro super suizo, el ranchero y el super sencillo.

Arepas rellenas como la Sr Brocheta (arepa de maíz, trozos de pollo, carne, chorizo y butifarra, chicharrón crocante, maíz tierno, huevo de codorniz, lechuga, papa ripio, queso costeño rallado, salsa tártara y piña. Arepa solo pollo, solo res y la "tipo picada" (arepa de maíz, trozos de pollo, carne de res, chorizo, butifarra, salchicha ranchera, chicharrón crocante, huevo de codorniz, maíz tierno, papa ripio, lechuga, queso costeño rallado, salsa tártara y piña.

Y claro, haciendo honor a su nombre en una sección del menú tienen las famosas brochetas, entre las que se destacan la brocheta mixta y la brocheta trifásica (150 gramos de cortes suaves de pollo, cerdo, carne de res, adobados a las finas hierbas acompañados de chorizo y butifarra).

A este sitio hay que ir varias veces, porque se me quedaron por probar muchas salchipapas, las hamburguesas, los chuzos desgranados, las picadas, las mazorcas desgranadas y la parte de asados. Tienen también una sede en Barranquilla y de seguro le irá muy bien si se anima a participar este 2024 en Premios Gastronómicos La Barra.

Dirección: calle 16 No 19e 85 Dangond Valledupar

Instagram: @sr.brocheta



COMPAE CHIPUCO RESTAURANTE BAR

Hace presencia en este listado el flamante ganador de los Premios Revista La Barra 2023 en la categoría "mejor restaurante de comida tradicional colombiana"; el restaurante más vallenato de todos, el que por obligación se debe visitar en una primera visita a la ciudad y en donde se puede probar la verdadera gastronomía y el plato típico de Valledupar que muchos desconocen, presentado de una manera sencilla pero sobria y elegante a la vez.

Arroz de palito (fideo frito), carne desmechada, tajada madura y queso costeño rallado, con la posibilidad de un adicional de chicharrón carnudo seco y crocante. Lo consumo en mi casa mínimo una vez a la semana porque mi esposa es vallenata y me lo dio a conocer hace un par de años.

Para que los comensales tengan las posibilidad de probar varios sabores de la gastronomía de la ciudad en un mismo plato hace poco crearon algo llamado "el cacique", que no es otra cosa que un delicioso chivo guisao, lengua en salsa y rabo sudado, tres de las proteínas favoritas del habitante local.

Pueden pedir también el chivo en salsa chipuco, el arroz vallenato con chicharrones, todo lo anterior acompañado con una poderosa jarra de jugo de corozo o de aguapanela bien fría con limón.

Visitar este restaurante es toda una experiencia porque tiene unas instalaciones y una ubicación privilegiada, justo al frente de una de las esquinas de la plaza Alfonso López en pleno corazón de Valledupar, con árboles de palo e mango dentro del sitio en un ambiente colonial y con vallenato sonando todo el tiempo.

Sobre lo anterior tienen una regla de obligatorio cumplimiento, y es que solo suena vallenato antiguo como el de los hermanos Zuleta, el Binomio de Oro, Diomedes Díaz, Jorge Oñate, las viejas canciones de Iván Villazón, Otto Serge y únicamente el primer álbum de Carlos Vives y sus maravillosos clásicos de la provincia ¡Y yo apoyo eso!, es necesario para que el turista nacional o extranjero conozca de primera mano sobre todo lo que rodea a la cultura musical vallenata.

Además que usted puede entrar o salir del restaurante pasando por un museo de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, en donde se pueden apreciar antiguas fotos de la Cacica Consuelo Araujo Noguera, del doctor Alfonso López y de Rafael Escalona, fundadores del festival que perdura en el tiempo cada año.

También tiene el plus este sitio que casi siempre hay grupos vallenatos en vivo para poder escuchar la caja, la guacharaca y el acordeón en los 4 aires de son, paseo, merengue y puya.

Dirección: carrera 6 No 16-24 plaza Alfonso López, Valledupar

Instagram: @compaechipucorestobar

CECY DANGOND REPOSTERÍA

Cuando llegué a Valledupar, pregunté quien era el referente en temas de repostería en la ciudad, y no dudaron en decirme que había sido Cecy Dangond la que mostró el camino a otras marcas que actualmente laboran allá.

Posteriormente al visitar el lugar y ser atendido por su hija (Chechy Díaz Granados) comprobé que no estaban equivocados, no solo por la calidez en la tención y el recibimiento, sino también por los sabores, la texturas, la calidad y la dedicación de sus productos presentados en las vitrinas refrigeradas que tienen en todos los puntos de venta.

Es difícil escoger un solo producto estrella, de esas recetas que han pasado de generación en generación y que los amantes de las tortas y los postres pueden disfrutar en la ciudad. Porción de torta cuatro leches, , brownie de pau, rollo de canela, pionono, beso de boba, napoleón, pave, carioca, María José, Oreo, Milky Arequipe y Zamba.

Sobre estos últimos sabores hay que hacer énfasis puesto que me habían recomendado que pidiera la torta María José, que en efecto es muy rica, pero posteriormente me pedí una porción de la llamada "Zamba", una torta de vainilla rellena cubierta con un dulce de leche (arequipe) que desarrolló Chechy la hija y que ha superado las expectativas por su suave sabor que no empalaga, la combinación de sabores y la frescura que siempre mantienen.

Hoy día Zamba es la torta más vendida, comprobando que eso del talento en la repostería viene de familia; en serio que no he probado algo similar en otro sitio, ese sabor de dulce de leche terso, solo lo tiene Cecy Dangond, al punto que me me llevé una torta pequeña como de 8 a 10 porciones para seguir deleitándome mientras visitaba más sitios.

Otros sabores para destacar en cualquiera de sus presentaciones son sabores como la torta de caramelo, la de zanahoria con arequipe, la maravillosa torta de chocoflan, la famosa red velvet (era mi favorita antes de Zamba), la torta trifi y la excelentes milhojas que pasaron sin lugar a dudas la prueba.

Hay una pequeña sección en la carta con el tema del salado; deditos de queso crocantes (acompañados de un buen granizado de limón que venden el el lugar), quibbes, pastelitos de pollo y pastelitos de carne.

La presentación de las tortas son de cuarto de libra, de media libra y de libra completa y se pueden mandar a hacer también personalizadas y por encargo; puedo asegurar sin temor a equivocarme que Cecy Dangond Repostería tiene muchos méritos para inscribirse o ser postulado este año en la versión de los Premios La Barra 2024 ¡cuidado da una sorpresa!

Direcciones: Sede Campanos, transversal 19 No 2c - 75

Sede Novalito, parque carrera 6 No 12 - 33

Sede CC Mayales local 67 plazoleta postres

Sede CC Guatapurí entrada la pedregosa (isla)

Sede CC Guatapurí, en plazoleta de comidas

Instagram: @cecydangondreposteria



FERRINI TRATTORIA Y PIZZERÍA

Como toda capital de departamento siempre tienen que existir sitios que destaquen el sabor de la comida internacional; así que este restaurante da gusto a habitantes de Valledupar pero también al turista que de pronto quiere ir a la fija con unas buenas pastas, preparadas con técnica, buenos ingredientes y que no tenga nada que envidiarle a los de su mismo tipo dentro y fuera del país.

Eso es Ferrini Trattoria y pizzería, un lugar tranquilo y acogedor en donde de entrada se nota el profesionalismo de los meseros, del administrador, de las personas que hacen las delicias en la cocina y hasta del "dueño del aviso", quien es un emprendedor apasionado porque el comensal viva la mejor experiencia posible en sus instalaciones.

Me voy a saltar un poco las entradas porque quiero contar que el ossobuco con risotto al azafrán es de las cosas más deliciosas que mi paladar ha probado, una pieza de ternera preparada en cocción larga servida en sus jugos con notas de vino tinto al estilo Ferrini que va acompañado de risotto al azafrán (este último ingrediente es oro para muchos de nosotros) con tocinetas crocantes.

Ahora sí, antes de eso pedí unas berenjenas en carroza, o sea una torre de berenjenas asadas, queso mozzarella, albahaca y salsa pomodoro, bañadas con aceite también de albahaca y reduccción balsámica de módena. La burrata al balsamici, el carpaccio de salmone y la mozzarella capresse son otras entradas presentes en el menú.

Pastas al pesto, al cartocho (salsa pomodoro, queso mozzarella y champiñones), Alfredo y Alfredo estilo Ferrini (jamón, champiñones y tocineta), Bracciola (pomodoro, lomo, tomates secos y albahaca), pasta cuatro quesos (tilsit, enmental, azul y parmesano), gamberetti (salsa pomodoro, camarones y albahaca) y putanesca (pomodoro, alcaparras baby, aceitunas negras y anchoas).

Capítulo especial para las opciones de carne; el lomo Ferrini es un corte grueso de res a la parrilla sobre salsa pomodoro, cebolla caramelizada, tocineta crocante y acompañado de pasta al pesto. Si este no les llama la atención se pueden definir por un salmón a la grilla (filete de salmón a la parrilla con vegetales salteados y puré de papas al parmesano).

Y obvio por ser un gran representante italiano teníamos que llegar a la sección de la pizza, a las que bautizan con nombres de mujeres; la "pizza Carla" tiene como ingredientes pepperoni, jamón serrano y tocineta, la "pizza Beatriz" va con queso brie y manzana verde, a la ""pizza Claudia le ponen verduras encurtidas cebolla caramelizada y queso mozzarella. Pero mi favorita fue "la pizza Fernanda", una receta original de lomo salteado y piña macerada.

Son en total más de 15 sabores de pizza preparadas com manos maestra y cocinadas en un horno especial tipo iglú que se puede apreciar en pleno centro de un tipo de patio a cielo abierto muy elegante que tiene el lugar en la parte trasera de las instalaciones. Abundantes referencias de vinos importados para acompañar los platos, buenos postres y excelentes bebidas sin licor.

Dirección: carrera 11 No 9D - 05 Valledupar

Instagram: @ferrinitrattoriaypizzaeria

TRES PATRONES TAQUERÍA

¡Uff! qué buen representante de la comida mexicana, una de las mejores del mundo en Valledupar; no se engañen por sus pequeñas instalaciones, que eso pronto va a cambiar debido al éxito rotundo que ha tenido en la ciudad 3 patrones taquería.

La decoración del sitio es fantástica y acogedora, sobria y sencilla. Don Jorge Zuluaga, uno de los "tres patrones" es un tipazo y puedo asegurar que ahora es un amigo, porque tuvo toda la disposición para mostrarme su lugar, pero no fue envidioso con la información para visitar más sitios y que este listado fuera posible.

Y creo que esa amabilidad de él se la transmite a sus empleados, que gustosos fueron a explicarme la carta, a asesorarme en la toma del pedido y a hacer que me sintiera como en casa. Así pues que bajo la batuta de estos muchachos muy bien preparados para el cargo me decidí a probar unos esquites tres patrones de birria como entrada, y para mi acompañante un birria ramen (birria, caldo de birria, fideos largos, queso mozzarella, cebolla y cilantro).

Después nos zampamos unos dorilocos que llevaban queso cheddar, salsa tatemada, salsa de ajo, guacamole, pico e gallo y queso mozzarella, pero que se puede cambiar por birria o pork belly al pastor. Menos mal llevé refuerzos porque la comilona estaba lejos de terminar (gracias a mi refuerzo femenino que tiene un apetito voraz igual o peor que el mío) porque seguidamente nos trajeron una muestra de casi cada taco que ofrecen el el sitio.

La tortilla en un taco es muy pero importante, sobre todo si el taco lleva carnes mojadas como las carnitas o los de panza, y debo decir que estas tortillas de 3 patrones son muy buenas; así entonces pudimos degustar tranquilos un taco de pescado apanado que se ve mucho en su país de origen en la península de Yucatán, y que aquí le hicieron una versión con pescado apanado, coleslaw, una deliciosa salsa de tamarindo y cilantro.

Probamos también otros tacos como el de quesibirria (tortilla de maíz, carnes de res, cebolla, cilantro y extra de queso mozzarella), de chicharrón (muy carnudo, con guacamole y su tortilla de maíz), de porky belly al pastor (tortilla de maíz, panza de cerdo al pastor, con piña asada y cilantro) y finalmente el taco de chorizo (chorizo artesanal de la casa molido, cebolla finamente picada, cilantro y la buena tortilla de maíz).

Yo no pude más y casi salimos rodando pero tendremos que volver para probar los buenos chilaquiles que vi que pasaron a la mesa de al lado, o las quesadillas que se estaba comiendo la pareja de en frente.

Aguas de horchata, jamaica, limón y tamarindo para acompañar como debe ser, y también cervezas micheladas con sal y tajín de varias marcas reconocidas ¿que si voy a volver? ¡obvio que si! siento que dejé la tarea pendiente y que no me alcanzó el tiempo y el bolsillo para continuar comiendo en 3 patrones, un lugar digno de la buena mesa manita.

Dirección: carrera 9 No 9a -21 Valledupar

Instagram: @trespatrones.taqueria

RESTAURANTE LAS MAJOMAS

Fritos hay muchos en la capital mundial del vallenato; existirán variados y muy buenos, pero cuando indagué sobre este tipo de oferta gastronómica me dijeron… "manito vaya a la fija a las Majomas", y les cuento que casi no me sacan de allá, porque los visité durante tres días seguidos en direrentes horarios para tratar de abarcar y comprender el excelente sazón de María Mercedes Medina Zabaleta, una mujer incansable que lleva la batuta en los fogones de este sitio, y que tiene la sencillez como su mayor atributo, pues yo me le senté al lado mientras pelaba yuca en cantidades alarmantes para las caribañolas, y me hizo sentir como si fuera un hijo o un nieto de ella.

Orgullosa de su negocio, una de las Majomas es siempre la representante de su región en cuanto festival gastronómico se celebre; la respetan, la quieren y cuenta con gran prestigio y credibilidad en toda la región.

Se llama "Las Majomas" porque son descendientes de Manuel Medina Zapata a quien le puso Mahoma (o Majoma en el acento costeño) el hacendado Luis Sierra, quien aplicando sus conocimientos acerca de la vida del profeta del islam, quien era oriundo de la ciudad de Medina, lo asoció con el apellido del personaje vallenato y comenzó a llamarlo simplemente como Medina, hasta volver eso costumbre en su familia y las generaciones que vinieron.

Cuentan que todo fue por culpa de un potro salvaje al que Manuel montó y domino por las antiguas calles de Valledupar.

Al ver la pericia sobre el lomo del animal el señor Sierra expresó: "usted debio llamarse Mahoma, usted es un prodigio, además, su apellido Medina, es el nombre de la ciudad donde nació el profeta, así que desde hoy le llamaré así", y hasta el sol de hoy así quedó bautizado.

Pero después de contar esta anécdota vamos a lo que nos compete, o sea a la comida, de verdad que da gusto llegar a este sitio y empezar a ver la variedad de fritos que ofrecen las majomas.

Caribañolas, patacones gigantes rellenos, la tradicional arepa vallenata en hoja de almendro rellena de queso, empanadas, papas rellenas, arepas rellenas de carne desmechada o pollo desmechado, chuzos, pinchos de chorizo, mixtos, porciones de morcilla y cuanta cosa se pueda imaginar que ellos ponen en la fachada del negocio con unas parrillas de carbón que siempre van a tener productos frescos y recien cocinados.

Todo esto acompañado de buen jugo de corozo, agua de maíz, ají y suero costeño abundante; pero María Mercedes es más que buenos fritos, porque al siguiente día regresé a la hora del almuerzo para probar un espectacular arroz de cerdo que ella me había prometido.

Me dio permiso de entrar en su cocina y apreciar de primera mano como se iban cocinando las ollas grandes del almuerzo y que contenían preparaciones como fríjoles con patica de cerdo, rabo guisado, chicharrones crocantes, gallina criolla guisada, plátanos maduros asados, mondongo costeño, posta morena, punta gorda, sobrebarriga en salsa, chivo asado, arroz con camarones, arroz de liza, lomo de cerdo asado y un sancochazo de costilla que no me había comido ni en el interior del país.

Celebro que se preserven estos sitios, en donde el foráneo puede llegar a conocer más de las verdaderas tradiciones culinarias del valle de Upar; vayan a las Majomas, que doña María Mercedes si está, los atenderá con la calidez y el amor de una madre que se siente orgullosa de sus raíces y del talento que tiene para preparar los alimentos típicos de su tierra vallenata.

Dirección: carrera 15 No 9c - 40 barrio San Joaquín

Instagram: @restaurantelasmajoma

| También le puede interesar: ¿Quiere conocer la verdadera 'alta cocina' en Valledupar? La respuesta está en restaurante Galeón

PUNTO Y COMA COMIDAS RÁPIDAS

No se si la salchipapa costeña nació en Valledupar (algunos dicen que fue en Ciénaga) pero lo que si es cierto es que la capital del Cesar se precia de tener las mejores salchipapas de todo el país, y el restaurante Punto y Coma es una prueba fehaciente de esto.

La crocancia de sus papas francesas, la textura de las salsas que utilizan, la forma dedicada en como pican y emplatan las verduras en las bandejas y la atención al cliente, hacen que realmente llamen la atención entre los clientes y que estén teniendo un éxito bien merecido.

Atienden de lunes a viernes de 4:30pm a 11:30 pm y los sábados, domingos y festivos de 4pm a 12pm, y es increíble ver como antes de 6pm ya casi todas las mesas están llegan de comensales ansiosos de probar una de las mejores salchipapas del país.

Su menú se divide en salchipapas, salvajadas, desgranados, perros calientes, hamburguesas, sanduches, asados, menús infantiles, bebidas y adiciones.

En la primera sección tienen 7 clases de salchipapas entre las que se destacan la de dos personas y que contiene chorizo argentino, salchicha súper ranchera, chorizo de ternera, pollo, maíz, queso costeño asado, queso costeño rallado, tocineta, salsas y vegetales.

De igual manera está la ranchipollo (salchicha ranchera, 100 gramos de pechuga en trozos, papas francesas, mix de quesos, salsas y vegetales) y la salchipapa súper ranchera (salchicha súper ranchera, papas francesas, queso, salsas, maíz y vegetales).

En las salvajadas va subiendo el nivel, mejora la cantidad y los ingredientes; hay salvajadas personal, para 2 y para 4 personas, todas llevan chorizo de ternera, salchicha ranchera long, papas francesas abundante, pollo, maíz, salsas y muchos vegetales.

Recomiendo pedir también el desgranado punto y coma (maíz tierno, salchicha súper ranchera, papa ripio, pechuga asada, queso costeño, tocineta y vegetales), el perro planchi suizo (salchicha suiza, cebolla, papa ripio, salsa variadas y de la mejor calidad y queso mozzarella), el perro suizo mexicano (salchicha suiza, cebolla, salsas, queso costeño, picante seco y tocineta).

Direcciones: sede Mayales Manzana E1 casa 14b urbanización Colombia

sede norte calle 9 No 17 - 52 barrio San Joaquín

Teléfono domicilios: 3234662010

Instagram: @puntoycoma.vpar

MUNCHIES PARRILLA & BURGERS

Comprometidos con una verdadera hamburguesa artesanal, esta marca cuenta con una hamburguesa poderosa y respetada en la ciudad de Valledupar; de igual forma son especialistas en cortes finos de carne como el bife de chorizo, la punta de anca y el asado de tira.

Si usted se quiere comer un buen pedazo de carne madurada en esta ciudad, Munchies es el lugar indicado. Dicen que las comparaciones son odiosas pero a mi se me asemeja este sitio a la buena carne de Mercagán, porque son de porciones generosas, porque no escatiman en ingredientes frescos y de altísima calidad, y porque la atención a la mesa es de primera.

Muelen a diario carnes premium maduradas; en el blend utilizan únicamente bife de chorizo y punta de anca, cortes dignos del mejor asado. Además hornean diariamente el pan para las hamburguesas en su propia panadería, sin químicos ni conservantes.

Hamburguesas como "mi mona linda" con pan artesanal, 150 gramos de carne de res, doble cheddar, doble tocineta, cebolla caramelizada y salsa rosada mil islas; la preferida dle público es la hamburguesa Umami la cual lleva pan artesanal de la casa, carne de 150 gramos de pura res, queso costeño asado, mermelada de tocineta de la casa, lechuga, tomate y salsa costeña que consta de suero y queso.

Otra buena recomendación en tema de hamburguesas es la "Jarocha" (pan artesanal, carne miti-miti 150 gramos de carne, 50% tocineta mezcladas, doble queso mozzarella, queso costeño asado, doble tocineta, cebolla caramelizada y salsa de aguacate) y una que volvió hace poco que es la hamburguesa Munchies de la casa (pan artesanal, carne mezclada entre res y tocineta, mix de quesos entre mozzarella y cheddar, aros de cebolla apanados, lechuga, tomate, salsa de piña a la parrilla y abundante mayonesa). Son más de 17 tipos de hamburguesas igualmente buenas que oscilan entre veinticinco mil y cuarenta y siete mil pesos en promedio, y de verdad que los valen.

Entre los cortes de carne de res importada se destacan el bife de punta de anca americana de 400 gramos con grasa exterior y marmoleo que se recomienda pedir de uno y medio a término tres cuartos y que se sirve en corte mariposa; también la picanha certificada de carne angus de 300 gramos perfecta por su sabor, jugosidad y ternura garantizada.

En el tema de aves, la pechuga Munchies de 300 gramos manda la parada, un corte mariposa a la parrilla, con jamón, queso mozzarella y salsa de champiñones con tocineta. También se destaca el churrasco de pollo de 300 gramos que vienen siendo 2 perniles deshuesados a la parrilla con piel, bañados con miel mostaza.

En cerdo hay una bondiola de cerdo de 300 gramos (un corte de cuello que combina carne magra con grasa entreverada, sin hueso y asado a la parrilla) y unas costillas fritas de 300 gramos también, jugosas por dentro y crocantes por fuera, que se preparan en fritura profunda por unos quince minutos.

Rematé la visita al sitio von un waffle de yuca con suero y mermerada de corozo y un café de la Sierra Nevada; vale la pena este sitio y espero visitarlo de nuevo pronto porque me faltó mucho por conocer.

Dirección: calle 7c No 8a 47

Instagram: @munchiesparrilla

MITTSU COMIDA ASIÁTICA

¿Pueden creer que Mittsu fue mi primera vez con el ramen? Siempre hay que escoger un buen sitio para tener una primera buena experiencia; ellos nacen de la necesidad de la búsqueda de sabores y texturas diferentes en Valledupar, y como grupo empresarial de restaurantes (CIJ) se dan cuenta que no encuentran en la ciudad un restaurante que busque resaltar los platos tradicionales de la gastronomía asiática. En el caso de Mittsu, me cuentan que fue el primer lugar en introducir dumplings, bibimbap y ramen en la capital del Cesar.

Ellos lograron de manera brillante traer esos platos icónicos del lejano oriente y adaptarlos al paladar local, además de fomentar las tradiciones culturales gastronómicas. La carta de Mittsu se divide en entradas, platos fuertes, tipos de ramen, postres, bebidas y coctelería de autor.

Se puede empezar pidiendo unos dumplings rellenos de carne más verduras y sellados con salsa ponzú, una salsa de origen chino; también hay la posibilidad de pedir el "pork belly thai", que son unos chicharrones salteados en salsa secreta thai, acompañados de un cremoso de papa poh.

Entre los platos fuertes, recomiendo el batayaki de res (una punta de anca parrillada y bañada en mantequilla japonesa sobre una cama de pastas salteadas al wok con cebollín chino y pimienta china; el bibimbap es un plato traído desde Corea del Sur, receta clásica elaborada con mixto de verduras salteadas, champiñones, arroz de sushi o arroz normal según el gusto del cliente, lomo al wok y huevo frito en salsa gong.

Una tercera opción de plato fuerte (pero pueden ver el menú completo en el link de Instagram) es el "Yakisoba", una preparación de pastas salteadas al wok con verduras cocidas en soya y cebollín, acompañadas de cerdo marinado juiciosamente durant 24 horas en aceite de sésamo.

Llegamos a la parte novedosa, por lo menos para mi, del ramen; probé dos tipos de platos entre las seis opciones que ofrecen, Yo me decidí por el "pork ramen" que no es otra cosa que una panceta de cerdo en láminas, fideos, ajitoma, hongos shitake, cebollín chino, tare de soya y base de caldo de cerdo, acompañado obviamente con huevo cocido fresco.

Mi acompañante pidió y me dio a probar el "chicken ramen", una pechuga de pollo en láminas finas, tare de soya, ajitoma, hongos shitake, cebollín chino, huevo cocido y la base del caldo esta vez es de pollo.

Cuando regrese me le apuntaré al "seafood ramen" (camarones, langostinos, los mismos ingredientes de los otros ramen, pero con la base de caldo de mariscosy tare rojo) o tal vez el crispy ramen fried ramen (tenders de pollo apanado, tare de soya, ajitoma, hongos shitake, cebollín chino y base de caldo de pollo).

Una super recomendación para que terminen la buena experiencia en Mittsu; háganse el favor de pedir el postre Oreo tempura con helado (galletas de Oreo en un rebozado especial acompañadas con helado de vainilla y salsa de chocolate Hersheys) y prueben también los buenos cocteles de autor que sirven en el sitio.

Dirección: carrera 9 No 8a -09 local 2 Valledupar

Instagram: @mittsucomidaasiatica

COMIDAS RÁPIDAS BILLY

Debo empezar por decir que me traje una paquete grande para mi casa de la salsa tártara de Billy, y la cuido tanto que todavía tengo en la nevera un poquito porque es una cosa deliciosa; afortunadamente ellos saben de la calidad de su salsa y desde hace un tiempo decidieron sacar una presentación en sobre con boquilla y tapa, para que muchos más de los que van a probar sus excelentes comidas rápidas, no se queden con el antojo y se lleven tártara para la el hogar.

Se autodenominan, y con razón, como los anfitriones de el auténtico sabor costeño en comidas rápidas y en donde realmente "empieza la bacanería". En Billy se siente la calidad desde la cabeza visible de los dueños de la marca, pasando por sus empleados en establecimiento y hasta en los domiciliarios.

Arepitas con maíz, queso costeño, maíz y salsa secreto; picada de bollo limpio, queso costeño, papa ripio mas salsas. La mejor de las entradas son las papas Billy, unas papas fritas con generoso queso costeño, tocineta y salsas. Este restaurante es muy bueno en desgranados y salchipapas; en los primeros se destacan uno de lomo fino y el desgranado Billy ($28.900) también con lomo fino, pero con adicional de chorizo, pollo y butifarra.

En las salchipapas la campeona en mi concepto es la "full bacon" que va con salchicha ahumada, chorizo, pollo a la parrilla, papa rizada, lechuga, queso costeño, papa ripio, salsas y mucha tocineta.

Esta salchipapa fue la ganadora del pasado Master Food, un evento que se lleva a cabo hace un par de años en la capital mundial del vallenato. Pero si quiere salchipapas más pequeñas pero igualmente sabrosas, pídase una criolla de salchicha ranchera, pollo a la parrilla, chorizo, papa criolla, queso costeño, papa ripio, salsas y lechuga.

Haciendo punto aparte hay un par de productos que identifican exclusivamente a Billy; uno es el chuzo burguer y otro el planchi perro; hablando del primero es una versión de hamburguesa en un desgranado y contiene proteína a elección, tocineta, papa ripio, queso costeño, mozzarella, la deliciosa tártara de la casa, cebolla y pimentones parrillados. Se puede pedir de pollo, combinada, Billy, mixta y de lomo fino.

De verdad que es una receta bastante novedosa; el planchiperro es como la combinación de un sanduche a la plancha con un perro caliente, está el salcbhiperro tradicional y el clon mix. Llevan lomo fino, pollo, chorizo, butifarra, queso mozzarella, lechuga, papa ripio, salsas, cebolla y pimentones tatemados. De igual manera existen unas opciones de parrilla, cortes de carne, picadas y perros calientes tradicionales; acompañen lo que elijan con un buen corozo frappe, que es bastante refrescante al paladar.

Direcciones: carrera 9 No 7a - 148

centro comercial Guatapurí, plazoleta de comidas

Instagram: @billy_co

ALL PARRILLA RESTO BAR

Jorge Llanos el dueño de esta marca es un visionario, fue el primero en llevar a Valledupar el modelo de restaurante tipo experiencia a la mesa; es el pionero de la parrilla con fogón para que el propio comensal sea quien selle su carne de acuerdo al término de su preferencia, cuenta con varias mesas que tienen instalados parrillas de gas en donde se puede realizar este procedimiento.

Llegaron en el 2017 a la capital del Cesar con el concepto de la parrilla fusión con la comida rápida, con el tiempo evolucionaron con otro tipo de parrilla, fusionándolo con la comida internacional. Gracias a eso cuentan con una amplia selección de platos en el menú.

A través del tiempo se han ido transformando según la necesidad del mercado de la ciudad, trayendo innovaciones y nuevos servicios como es el servicio Rodizio, que es característico del Brasil y el servicio de parrilla japonesa del continente del sol naciente, fusionando técnicas de otros países con la local y así generar un toque diferenciador.

Hoy por hoy están prontos a vivir una nueva inauguración de esta una nueva etapa de All Parrilla, donde se mezclarán las experiencias gastronómicas con las artísticas y culturales.

Y justo lo harán en pleno festival vallenato; allí se podrán disfrutar de tradicionales y de nuevos platos especiales de carnes maduradas y mariscos a la parrilla; yo probé el arroz cubano y un corte de carne especial madurada que terminé de dorar en mi propia mesa, de verdad que vale la pena visitar este lugar, ahora con excelentes y nuevas instalaciones en donde se tendrá má capacidad, que era lo que pedían a gritos los comensales que frecuentan el lugar.

Dirección: carrera 9c No 7c - 29 segundo piso

Instagram: @allparrillafood

PRONTO PIZZA VALLEDUPAR

Debo reconocer que no estaba entre mis planes visitar este lugar en el primer listado que hice antes de aterrizar en Valledupar, pero siempre me gusta apoyarme en los habitantes de la ciudad que tienen sabiduría en temas gastronómicos.

La mamá de un buen amigo me dijo que Pronto Pizza era la mejor de su género en toda la ciudad, así que ni corto ni perezoso me dirigí a su local ubicado en el barrio las flores y cerca del Homecenter. Vaya sorpresa me llevé cuando me enteré que su dueño era un maestro pizzero con varios años de experiencia en el ramo, con estudios en el exterior, mas exactamente en Italia, en donde saben de su virtuosidad para prepapar masas maduradas de pizza con más de 72 horas de reposo.

Lo bueno de Meikin el dueño, es que es una apasionado sobre el tema, que comparte su profundo conocimiento sin envidia y que ha logrado adaptarse al mercado local valduparense combinando masas madre con ingredientes de la tierra como quesos y proteínas nacionales de gran calidad.

La carta de Pronto Pizza se divide en pizzas tradicionales y especiales, ambas agrupan más de 37 opciones de sabores; así mismo se subdividen en tamaños pizzeta, mediana y familiar. La pizzeta es una pizza de 22 centimetros, cuenta con cuatro porciones pequeñas y es una pizza personal; la mediana es una pizza de 36 centimetros, se divide en 8 porciones y alcanza para máximo tres personas, y la pizza familiar es una de 42 centímetros, cuenta con 10 a 12 porciones de acuerdo al requerimiento y con ella se alimentan a máximo 5 personas.

La pizza mediana y la familiar se puede dividir en dos sabores. Entrando ya en materia con el tema de los sabores de pizza tradicional, encontramos opciones como la pizza doble queso, la de champiñones, pizza con anchoas, pizza con tocineta, con salchicha italiana, con tomates secos, con salami o con pollo.

Ya en las pizzas especiales sube el nivel y el número de ingredientes, como por ejemplo la pizza "4 estaciones" (salsa, queso, jamón, maíz, champiñones y tocineta), o la Boscaiola (salsa, queso, jamón, maíz, tocineta y champiñones), o también la pizza pot (salsa napolitana, salsa pesto, tomates secos, tomates cherry, pimentón ahumado, peperonni y chorizos españoles).

Por mi parte yo pedí una mitad "black friday" (salsa, queso cebolla caramelizada, jamón de pavo pastrami y pimentón ahumado) y mitad Menphys Day (salsa, queso, pernil amaserado, tocino caramelizado, cebolla caramelizada y pimentones tatemados).

El éxito y la fama del maestro pizzero Meikin crece día a día en Valledupar, al punto que el 25 de abril abrirá un nuevo restaurante llamado "ITALIAN REPUBLIC", en donde seguirá ofreciendo sus maravillosas pizzas pero ahora también se dedicará a otros platos de la comida tradicional italiana con pastas artesanales hechas en el propio restaurante, para lograr hacer canelones, raviolis, lasagnas y todo lo que tenga que ver con el mundo de la tradicional pasta itailana.

¡Éxitos para el maestro pizzero Acosta en este nuevo proyecto gasronómico! ¡Valledupar se lo merece!

Dirección: carrera 19d No 15 -06 barrio las flores

Instagram: @prontopizzavalle

BURGER BISTRO RESTAURANTE

¡Sorprendente encontrar este sitio en Valledupar! , un lugar temático con detalles en todas las instalaciones de su restaurante con las películas de Harry Potter; y a decir verdad las hamburguesas del lugar son mágicas al igual que su ambiente sobrio y acogedor.

Yo visité el restaurante en horas de la noche y creo que es cuando más se disfruta para poder observar en detalle todo lo que tienen de decoración en las instalaciones. Desmenuzando ya la carta les cuento que hay hamburguesas nuevas edición Harry Potter, un ejemplo de eso es la "Griffindor", la "Slytherin", la "Ravenclaw" o la "Huffelpuf Wrapp" que tienen unos ingredientes sorpresa que prefiero que descubran cuando vayan a disfrutarlas.

En las tradicionales está recomendadísima la"burger birria" con un pan brioche delicioso, una carne blend de 140 gramos y 60 gramos de birria, queso cheddar, pico e gallo, cilantro, queso mozzarella y salsa de ajo de la casa.

Dentro de la carta hay una sección denominada Burgers Smash Bistro, entre las que se destacan la cheese burger smash de 90 o de 180 gramos, con queso cheddar, cebolla, tomate, cogollo europeo y salsa alioli. También pueden decidirse por la hamburguesa cheese bacon burger smash (doble carne angus smash de 90 gramos o de 180, queso cheddar, tocineta ahumada, cebolla, tomate, cogollo europeo y salsa alioli) o la steam burger smash (doble carne angus certificada de 90 o 180 gramos, triple queso, aros de cebolla cocrante, tocineta, tomate, cogollo europeo y salsa de la casa.

Pero definitivamente la que a mi me llamó la atención fue la pulled pork (estilo Michigan) smash, una presentación de doble carne angus de 180 gramos (360 en total) , queso mozzarella, tocineta ahumada, pulled pork Michigan, cebolla, tomate asado, cogollo europeo, papa ripio, y salsa alioli.

Maravillosa hamburguesa; no se desbarata, el pan mantiene su forma, la carne en su punto exacto de maduración y el resto de ingredientes muy bien combinados, hacen que el paladar disfrute al máximo.

No voy a contarles más para dejarles algo a la imaginación, solo les digo que las papitas que acompañan casi todos los platos son una locura. Acompañen las hamburguesas, los perros o las salchipapas del lugar, tal vez con una malteada de milo y kinder bueno o una de frutos rojos.

Dirección: Calle 11 No 8 -31

Instagram: @burgerbistro.vup

LA PLAYITA VALLEDUPAR

Para los amantes de las frutas tropicales y de la comida saludable, aquí les encontré el mejor sitio que para este tipo de gustos, pueden encontrar. La Playita respira alegría, ellos son especialistas en compartir experiencias al paladar para conectar con los sabores típicos colombianos; básicamente lo que venden son sanduches de gran calidad con calorías equilibradas, jugos tradicionales, batidos tradicionales y batidos saludables, malteadas balanceadas, ensaladas de frutas, bowls griegos (delicioso el de Acaí), parfaits, tutti fruttis, fresas con crema y conos.

Ellos se ubican estratégicamente en sitios donde saben que hay gente a la que le gusta comer sano, cuidar la línea, comer cosas suaves y sobre todo, no meterle tantas calorías al cuerpo. Los jugos tradicionales se pueden pedir en agua o en leche; en agua existen las opciones de naranja, corozo, lulo, mango, guanábana, patillazo, melón, piña, mora, fresa, maracuyá y mandarina. En leche disfrutarán sabores como el delicioso zapote costeño, el níspero, lulo, mango, guanábana, mora, fresa, maracuyá y el tradicional milo frío. Se puede adicionar fruta o leche condensada por $1500 (kiwi o melocotón por $3000).

En cualquier lugar le pueden servir jugos o sanduches, pero en la playita da gusto, porque sus empleadas son agradables, muy bien entrenadas para el tema del servicio al cliente y porque sus uniformes coloridos que se asemejan a las palenqueras cartageneras las hace ver muy bonitas. Dicho eso, hágame el favor y vaya a pedir un sanduche saludable después de salir del gimnasio, con pan integral hecho como en casa con jamón fino, queso, manzana verde caramelizada, espinaca, tomate y cebolla.

O pregunte por el minicubano de pollo o atún que lleva pan de molde, proteína a elección, lechuga, tomate, cebolla, miel mostaza y un toque de tártara de la casa.

En el área de batidos del caribe colombiano la oferta es bastante variada; "corozada" con limón y albahaca, "tropical" de piña, papaya, banana, naranja y mango, "limonada de mango biche" con trozos de mango, sal y pimienta, "patillazo"(patilla, fresa, naranja y limón) y la "lulada valluna" con trozos de fruta y leche condensada.

Batidos saludables son en total 6; "proteínico" (avena, banano, almendras, leche y mantequilla de maní), "vitamínico" (manzana verde, maracuyá, limón, naranja y piña), "pérdida de peso" (naranja, piña, apio, pepino, y manzana verde), "energía" (melocotón, pera, piña y banano), "antioxidante" (hierbabuena, espinaca, piña, limón y miel) y finalmente uno llamado "sistema inmune" (naranja, mango, manzana verde, jengibre y miel).

Si no quiere cuidarse tanto, pida una malteada de "milo playero" que va obviamente con Milo, banano, chantilly, galletas de Milo y helado; esto lo puede acompañar para que no se siente mal con un bowl de acaí (una fruta de una palma que crece en suramérica principalmente en el Brasil, que ayuda a combatir bacterias y virus y que fortalece el sistema inmunológico).

Instagram: @laplayita_co

KUNG LAO COMIDA CHINA DE AUTOR

Es el hermano menor de Mittsu, nace de ese amor por el que tienen los chinos, los japoneses, y los tailandeses. Trae una propuesta que nace como cocina oculta ante la falta de un domicilio de arroz oriental higiénico, confiable y de calidad. Kung Lao es arroz al estilo Mittsu sin olvidar las innovaciones que hoy día traen estas cocinas ocultas pero con comida tradicional oriental.

El menú se divide en combos, arroz chino Kung Lao, arroz chino de pollo, arroz chino de cerdo y pollo, arroz chino vegetariano y arroz de cerdo especial Kung Lao; los combos se dividen en personal de arroz chino (arroz, gaseosa 400cc y papas a la francesa), combo amigos del arroz chino (arroz para 3 personas, gaseosa litro y medio y dos papas a la francesa), combo familiar de arroz chino para 5 personas, dos gaseosas litro y medio y 4 papas a la francesa.

También existen opciones con arroz de cerdo. El arroz chino Kung Lao es una preparación con pollo, cerdo, abundante camarón, raíces chinas y vegetales (en presentaciones personal, amigos y familiar para 5 personas; los vegetarianos como mi hermana también tienen una opción en la carta con una arroz de raíces chinas y vegetales. Atienden de jueves a domingo a domicilio y son muy efectivos con la rapidez y las entregas.

Dirección: carrera 9 No 8a -09

Teléfono domicilios: 3223857200

Instagram: @kunglao.vup

CAFÉ DON VALLE

Siempre, pero siempre para mi, será indispensable que en un listado gastronómico haya un sitio de café; y no por estar al final es menos importante, por el contrario, como buen comensal, dejo lo mejor para disfrutar al final, como una buena taza de café, que para muchos es primordial después de una buena velada, almuerzo o cena. Para tal efecto, escogí al mejor, al de más sentido de pertenencia, al más sonoro, al que llevara la región en el nombre de la marca.

Café Don Valle es una marca cien por ciento cesarense que nace por allá en el año 2008 con la intención de llevar a los hogares vallenatos un café de calidad. Fue fundado por Omaira Pedraza Sánchez, quien proviene de una familia desplazada por la violencia en el departamento de Norte de Santander y que por esta razón dan paso a un nuevo comienzo radicándose en el corregimiento de Media Luna, jurisdicción de San Diego Cesar hace más de 50 años.

La pasión por el café trasciende generaciones en esta familia, tan así que en el año 2019 Marlon y Brisbane Manosalba, con el anhelo de continuear el legado heredado de sus padres deciden llevar la experiencia de "la mata a la taza" con el primer punto de venta estratégicamente ubicado en el parque la provincia, al lugar donde si o sí siempre van a llegar los turistas, de hecho allí fue que yo me los encontré mientras me tomaba la foto con la estatua de Diomedes, me detuve y me senté a charlar con ellos mientras degustaba una deliciosa taza de café.

Actualmente ya han ido creciendo y tienen un segundo punto de venta ubicado en la zona judicial de la ciudad, a 200 metros del palacio de justicia y de la Gobernación del Cesar. Este local cuenta con un espacio coworking ideal para trabajo individual, reuniones con amigos y full disponibilidad de la zona wifi. También hay que destacar que Café Don Valle estuvo por primera vez haciendo presencia con un stand en expo cafés Colombia 2023, la feria de café más importante del país y que se lleva a cabo en Corferias Bogotá. Se destacaron bastante en esa experiencia a tal punto que su producto "café con clavos y canela" dejó encantado tanto a visitntes nacionales como extranjeros.

Los cafés de esta marca 100% variedad arábica son de origen Serranía del Perijá y Sierra Nevada de Santa Marta. Actualmente se puede encontrar 2 presentaciones en bolsa; en primer lugar el bestseller de la marca, café con clavos y canela (500 y 250 gr) con una carga aromática intensa, perfecto para los amantes de los cafés especiados y con un cuerpo intenso, con este café buscan revivir la tradición de las abuelas cuando preparaban de esta manera el café en olla, el llamado tinto campesino, servido por las mañanas bajo el inspirador paisaje de montañas, neblina y el sonido de los pájaros. En segundo lugar, café gourmet molido o tostado (400 GR), un café de grano excelso tipo exportación, con aroma pronunciado, cuerpo alto y notas prominentes a chocolate.

Si va a alguna de las tiendas podrá disfrutar de una variedad de bebidas calientes y frías, desde la barra de espresso, con bebidas tales como espresso, macciato, capuccino, latte, moccacino. En la parte debebidas frías, granizados nevados, soda y limonada a base de café. Cócteles a base de café como el carajillo 43 de la casa, mojito de café, shakeratto. También infusiones aromáticas y algunos amasijos para acompañar de panadería y pastelería.

Para finalizar, ellos tienen un negocio paralelo que apoya y agrupa a otros cafeteros por intermedio de la empresa "Coffee Center"; hacen acompañamiento desde el comienzo del proceso cafetero hasta llegar a un producto final de calidad. Maquila de café verde, tostión, molino, empaque para la maquila, diseño de empaque para ayudar a la identidad de la marca que quiera cada cliente, marcación de costales bajo pedido, gestión de envío en donde se asesora y se monitorea el despacho del producto del cliente a cualquier parte del mundo.

Qué bueno que ellos existan porque un dato curioso e importante que muchos no saben es que en el departamento del Cesar de los 25 municipios, 19 son cafeteros.

Direcciones: local parque la provincia, Valledupar

carrera 14 No 13c - 24 barrio obrero, zona judicial

Instagram: @cafedonvalle

MARY ZEQUEDA COCINA TÍPICA CRIOLLA

Este sitio es una joya escondida de la gastronomía típica colombiana de Valledupar; en el antejardín de su casa, la señora Mary Zequeda atiende solamente los fines de semana (y durante TODOS los días del festival vallenato) preparando delicias tradicionales como arroz de camarón, de cerdo, chivo guisado, friche de chivo, conejo con coco, paticas de cerdo, gallina, panza, chicharrones, carne desmechada, lengua encebollada a la plancha, posta cartagenera, arepas, riñón y los rosquetes de queso que son muy tradicionales en el departamento.

Yo probé el salpicón de cazón porque no sabía que ese plato existía, y se trataba de que mi paladar probara cosas nuevas; lástima que el día que fui no tenían otro plato nuevo para mi que se llama "el pastel de olla" que se vende por algunas temporadas".

Allá se puede ir a desayunar, almorzar o desenguayabar, y en época de festival vallenato, los asistentes siempre se dan cita en el antejardín de doña Mary, quien tiene magia en sus manos y su sazón es reconocida por los vallenatos y por los que como yo, la descubrimos hace poco.

Otra persona que tiene madera para dar la pelea en los próximos Premios La Barra 2024 ¡Dios bendiga las virtuosas manos de la señora Mary Zequeda en la cocina! ¡Mis respetos para ella!

Dirección: Diagonal 6 bis No 13a 93 barrio los ángeles

Domicilios: 3015019394

Instagram: @maryzequeda