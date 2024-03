Bogotá al nivel de Tokio y Seúl como uno de los mejores destinos turísticos del mundo, lidera la región

.Publicidad.

Cada año, la plataforma TripAdvisor, líder mundial en viajes, otorga a sitios de interés como destinos, hoteles y restaurantes, el premio Travellers' Choice. Los ganadores se seleccionan considerando las opiniones y calificaciones recopiladas durante 12 meses. En el marco de la Vitrina Turística de Anato, Bogotá fue premiada como uno de los mejores destinos turísticos del mundo, según las valoraciones y reseñas de los usuarios.

Los premios fueron entregados por Ana María Viscasillas, representante del Servicio Turístico Empresarial de TripAdvisor, al director del Instituto Distrital de Turismo, Andrés Santamaría, quien recibió los reconocimientos en nombre de la ciudad.

Los galardones fueron el 'Best of the Best Destination' en la categoría Trending Destinations

World, colocando a Bogotá en la primera posición y 'The best of the best' en los Travelers

Choice Awards siendo reconocida como el sexto mejor destino. Bogotá obtuvo más de 30 mil reseñas con un puntaje de 4.5, lo cual catapultó por encima de ciudades como Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires.

“Diez millones de personas habitan la vibrante, pasional y floreciente Bogotá. La energía de este centro metropolitano de Colombia se debe, en parte, a los cientos de lugares eclécticos y auténticos para ir a comer, fantásticos vinos y frecuentes festivales gastronómicos. Pregúntales a los lugareños adónde les gusta comer, después prueba las empanadas con ají cuando pasees por el centro histórico de La Candelaria o mientras vayas de compras por el lado norte de la ciudad” señala el portal acerca de Bogotá.

Santamaría resaltó la riqueza gastronómica de Bogotá, con más de 10.000 restaurantes y 30 plazas de mercado. La iniciativa de establecer una nueva ruta en Corabastos, que cuenta con más de 5.000 locales de verduras y frutas, así como más de 100 restaurantes, busca fortalecer el atractivo turístico de la ciudad.