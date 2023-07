A Juan Diego Alvira le quedó grande Semana

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Cuando Juan Diego Alvira y Semana cerraron el trato creyeron que habían hecho un negocio. El periodista, ni en sus sueños más estrafalarios, creyó poderse ganar la montaña de plata que le ofrecían. Mientras tanto la casa editorial,, en su afán de hacer un dream team, confiaron en los índices de audiencia que despertaba el joven maravilla e incluso desoyeron los rumores que se dejaban escurrir desde Caracol: Alvira tenía, cada tanto, berriches y poses de estrella. No era cómodo trabajar con él. Por eso muchos sabíamos desde el principio que a Juan Diego Alvira le quedaba grande Semana.

El mundo digital acabó con las estrellas del periodismo. Así haya mucho dinosaurio como Daniel Coronell o Maria Jimena Duzán que insisten en creer que lo más importante de las noticias son ellos mismos, la luz resplandeciente que emanan, internet puso todo de patas arriba. Coronell cree que Twitter es el mundo y no se da cuenta que es un nicho usado, a lo sumo, por el 2 % de los colombianos. Por eso en Corabastos pocos saben quien es Daniel y si entra Vicky le hacen fila, como los católicos a la virgen en Fátima. Alvira era importante porque estaba en un medio grande como Caracol. Era sólo el rostro que alguna vez fue José Fernandez Gómez, Juan Guillermo Rios, Pacheco o Isaac Nessim. Figuras perfectamente intercambiables, fácilmente olvidables. En la nevera Caracol tiene cinco Juan Diego Alviras congelados para ponerlo cuando se vaya quemando el siguiente.

Entonces Alvira llega ganándose una montaña de plata a un medio digital sin si quiera saber subir una nota a la plataforma. Llega creyendo que el tráfico se hace metiendo una nota al mes, como si fuera pues la Oriana Fallaci del Facebook, llega sin estar informado que en el periodismo digital todos somos obreros porque acá los objetivos se consiguen haciendo volumen. La gran nota que lleva una semana para ser creada debe, necesariamente, ser despedazada para crear varias entradas. En internet se tumba al rival no con un golpe certero a la mandíbula sino con pequeños golpecitos en el hígado hasta que el oponente cae y no se levanta después de que el árbitro contó hasta diez.

Alvira en Semana llegó desubicado, con ganas de que en el logo de la revista viniera su hermoso rostro. Desconocía del trabajo en equipo que conlleva el día a día de la sala de redacción de un medio que lleva un año entero desplazando del primer lugar del Comscore a El Tiempo y toda su bendita historia. Acá no hay tiempo para contemplar a nadie. Acá hay que camellar. Y Juan Diego creyó que era más grande que Semana, que era una afrenta a su genio imperecedero que lo ordenaran a ir a la calle a hacer informes diarios, constatar que titular “Juan Diego Alvira inspecciona un sanitario público en la Avenida Jiménez” no llevaba tráfico porque resulta que, con todo lo lindo que es, lo bien hablado, Juan Diego no significa mucho, no importa tanto.

Desde el Carnaval de Barranquilla buscó afanosamente convencer a Gurisatti para que lo metieran en RCN, coqueteó con todos los medios, creyó que podría, él solo, ser un medio propio, independiente, y fracasó en todos los frentes. Ahora va al Canal Uno, a ganar menos de la mitad de lo que alguna vez le ofreció Semana. Se fue de Semana dizque porque no tenía visibilidad y se va a un Canal en donde tendrá, a lo sumo, un punto de rating. Desaparecerá como vino y dentro de unos años sólo será el rostro de un presentador más arrojado en el desagüe del olvido.