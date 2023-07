Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. El hecho político más relevante ha sido a presencia del presidente Petro en La Guajira y la declaratoria de emergencia económica para esa zona. Hasta qué punto se va a tomar el mecanismo institucional de la emergencia económica que da poderes esos exorbitantes al ejecutivo, pese al control de constitucionalidad que tiene sus decretos para hacerlo no extensivo a todo el país. Que sería una forma inteligente de evitar el bloqueo que existe en este momento en el Congreso para la aprobación de las reformas. El punto es que la Corte Constitucional, si es severa en las condiciones de decretar exequible la emergencia económica, puede que no la apruebe. Pero sí es un mecanismo con mucha potencialidad porque le da facultades extraordinarias al ejecutivo para legislar de manera permanente mientras dura la calamidad. Y eso, vista la confrontación que existe entre los partidos de oposición y el gobierno,podría indicar una salida de emergencia que no es la más clara porque depende de un control de constitucionalidad.

Yo creo que ha seguido la polarización verbal tanto del gobierno como de la oposición. Todo parece indicar que la Paz Total no se va a dar tan fácil, ya empieza el cese al juego con el ELN pero este es un cese con las fuerzas armadas. No es un cese con los otros grupos. El país está asumido en una violencia muy intensa la ausencia del estado es muy preocupante.

Este es un estado colapsado. Creer que a punta de labia se va a arreglar, no es así. La presencia del Estado es necesaria. El control del orden público en Colombia es un tema preocupante, que está creciendo, y que el estado colombiano tiene que asumir su responsabilidad.