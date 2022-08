William Vinasco, el santo que entrega casas, dólares y neveras llenas de mercado

.Publicidad.

Me subí un taxi y me metí en un trancón de sábado, uno de los infiernos bogotanos. Por primera vez escucho una música que me motiva decirle al taxista que por favor le suba. No vivo en Bogotá, así que creo que todas las emisoras son como Olímpica, la más bacana. Me sorprendo que esté sonando la voz de Bienvenido Granda, el gran bolerista apodado “El bigote que canta”. Luego la voz del DJ a la vieja usanza va contado datos de él, de Carlos Argentino, de Leo Marini, de toda la Sonora Matancera. El programa se llamaba Una hora con la Sonora y el DJ era William Vinasco CH, el hombre al que en nuestra adolescencia lo jodíamos por ordinario, porque era la voz oficial del Gol Garracol.

A sus 71 años ya no narra partidos de fútbol, algo que lamentamos mucho teniendo en cuenta que eso quedó en manos de gente tan incapaz como El cantante del gol. William, quien empezó como un taxista que vendía quesos en la plaza de mercado, ha sido muy organizado con los negocios hasta el punto de que en 1990 fundó su propia emisora, Candela Stereo. Y es el rey del pueblo. Sus iniciativas no sólo le han creado una fanaticada sino que lo adoran como un Dios benefactor que entrega apartamentos, dólares, neveras llenas de mercado. En este momento la rompe porque el hombre tiene la sección de los 101 dólares, si, cada 10 minutos entrega esta cantidad de plata a la gente que descargue un cupón, que lleva impreso su rostro y usted lo único que tiene que hacer es estar pegado a la radio esperando que salga el número, como si fuera la lotería. En un solo dia han ganado 15 personas 101 dólares cada uno. Así que el taxista que me llevaba, me iba contando que él, como tantos otros compañeros, vivía pegado al dial esperando por el concurso diario.

A veces incluso entrega apartamentos y casas. Hace poco invitó a los novios que quisieran ir a la sede de la emisora, en el barrio Nicolás de Federman, a casarse con cura y todo y los primeros que llegaba él les daba un apartamento amoblado. Además tenían que responder unas pregunticas sobre la emisora. También hizo concursos donde entregaba neveras llenas de mercados hasta de un millón de pesos si se aprestaban a contestar preguntas sobre su programación. “Escuchar a William da plata, este hombre es un santo”, me dijo el taxista. Yo no sé si sea un santo pero el programa, una hora con la Sonora, me llevó en el tiempo y, hombre, pensé que, al menos William, después de tanto que odiamos sus transmisiones de fútbol, es un buen DJ.