Un balance complicado del gobierno Petro

Petro no ha podido sacar adelante sus reformas, la seguridad es un desastre y el 2024 tendrá a un presidente tratando de sobreaguar a las elecciones regionales

VIDEO. Puntos de vista. Esta última charla del año el año termina con un balance bastante complicado del gobierno de Petro. No ha podido en casi año y medio sacar adelante sus reformas. La más avanzada es la de la salud, falta la prueba de juego del Senado. La reforma laboral apenas está empezando, y si bien es cierto las grandes empresas pueden aguantar, la pequeña y mediana va a tener dificultades. En realidad, la reforma busca recuperar unos derechos que les fueron cercenados. La reforma pensional no es tan fácil porque allí están los fondos de inversiones que van a dar la pelea.

La seguridad es un desastre, medio país está en mano de la guerrilla y los paramilitares. Está el conflicto de Venezuela y las guerras se contaminan, en Argentina gobierna un neoliberal fanático que está aboliendo todos los derechos sociales, las guerras mundiales están avisando una suerte de tercera guerra mundial.

Esperemos que el año entrante las cosas cambien. Creo que va a cambiar bastante el panorama político ya que Petro no pudo ganar las regionales y no sé cómo va a ser para sobre sobreaguar, pero no se dará por vencido, ténganlo por seguro.

¡Feliz año para todos!