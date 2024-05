Error muy grave lo de Israel

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. Petro tomó una decisión en la marcha el 1 de Mayo que fue un acto astuto. Como sea, la plaza se llenó. Y entonces hubo un hecho muy delicado. En esa charla en la plaza habría varios factores que analizar: las relaciones con Israel. Los judíos manejan la economía mundial, hay que entender eso. Yo no sé por qué Petro que es economista del Externado no entiende eso, controlan la banca y buena parte del gobierno norteamericano. Y entonces los desafió de una manera bastante significativa, con un problema gravísimo. Las armas en Colombia son suministradas y su mantenimiento, el entrenamiento y buena parte del servicio de inteligencia, por los israelíes.

Ahora Colombia se va a tener que enfrentar a la guerrilla y a los paramilitares. ¿Con qué?, ¿a quién va a cambiar de proveedor? Salvo que estén pensando que sea la Rusia de Putin. Petro está dando pasos acelerados hacia montarse en un bloque con Maduro, con Ortega y con el obsoleto Partido Comunista cubano, y ahí va a tener un tropezón con los norteamericanos Petro está jugando con fuego y cada vez más y más se va alineando con ese grupo. Ya está pidiendo entrada en los BRICS.

Muy muy grave lo de Israel. Y que no crea Petro que ellos se van a quedar quietos. Es la comunidad más poderosa del mundo, Señor Gustavo Petro, entienda eso, repase sus clases de economía del Externado. Me parece que hay alarma en círculos del gobierno norteamericano, que no es infalible. Es un imperialismo que está en decadencia y el imperialismo chino que es imperialista está en ascenso. Pero cuando un coloso cae arrastra a muchos que están abajo.

Yo pienso que eso fue un error grave, pero que en realidad muestra de manera clara hacia dónde va el gobierno de Petro. Esto ya tomó un rumbo muy claro y veo que la derecha tampoco está tan unificada. Espere que empiecen la escogencia de candidatos.

