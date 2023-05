¿Todo gracias a Vicky Dávila? El bajón que Tostao le metió a los precios de sus productos

Hace una semana, Vicky Dávila montó una publicación en su Twitter, en la que mostraba su sorpresa al haber comprado un pan en Tostao. La periodista no logró entender como un croissant le costó $5.500 en la reconocida cafetería, por lo que hizo la comparación con el precio al que lo conseguía hace varios años. Dicho tweet generó un sinfín de reacciones, que incluso dejaron mal parada a la influencer, Lalis, quien criticó a la comunicadora por no saber cuanto costaba un pan.

Este pancito costó en Tostao 5.500 pesos. Me impactó porque antes un pan de ese tamaño podía costar, hace años, 100 pesos. Obvio, hoy no. Pero alguien que gane un salario mínimo sencillamente no lo puede comprar, es un lujo. Si el pan está caro hay hambre en los sectores más… pic.twitter.com/uUvXFkNml7

