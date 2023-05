.Publicidad.

Unicentro, es el primer centro comercial de Bogotá, por lo que se ha posicionado como uno de los más visitados en la capital. No obstante, parece que su antigüedad permanece en algunos métodos, sobre todo en la forma en la que tienen a sus ‘perros guardianes’, desde hace años se ha hecho la misma denuncia de maltrato animal.

¿Por qué unicentro Bogotá tiene a sus perros en estas condiciones? Es increíble que sigan maltratando a los perros y no pase nada. Difundimos esto. pic.twitter.com/c5POGwQckp — TatianaBM (@Tabeeme91) December 22, 2022

Pues en los años 2019 y 2022, usuarios de redes sociales, contaron la desgarradora forma en que Unicentro tiene a los caninos. Encerrados en pequeños cubículos de metal, sin cobijas, sin cama, donde duermen en el piso y soportan el frío cada noche. Una forma indignante de mantener a los animales, lo que sería maltrato animal.

Los perros de unicentro cuando no están "trabajando" permanecen encerrados en unos espacios donde no le entra ni la luz ni aire. No es la primera vez que la gente denuncia las condiciones en las que tienen a los perros. Sea como sea, sí hay irregularidades. pic.twitter.com/QcQmXej58Y — TatianaBM (@Tabeeme91) December 23, 2022

A pesar de dicha denuncia, Unicentro, sorprende a todos. Hace un día otro usuario envió su denuncia a la cuenta @adoptanocompres, donde los perros estaban en las mismas condiciones 3 años después. Se desconoce si comen bien o toman agua, pero según la denuncia “No sabemos cómo es su alimentación e hidratación, porque según lo que nos cuentan no toman agua constantemente”. Un caso preocupante, pues se deben tomar cartas en el asunto. No es normal que a día de hoy el centro comercial no haya hecho nada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fundación Adopta No Compres (@adoptanocompres)

