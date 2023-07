Tía Alison, la nueva novela de RCN que no pudo seguir los pasos de Ana de Nadie

.Publicidad.

Desde antes de que 'Ana de nadie' saliera del aire, ya se estaba anunciando la nueva novela de RCN, 'Tía Alison'. La protagonista de esta historia es la actriz Juliette Pardau, una de las consentidas de Nuestra Tele. Ciertamente, esta producción tenía un gran reto respecto a la de su antecesora, pues debía seguir manteniendo el alto rating. Recordemos que el canal de los Ardila Lulle venía con una gran racha respecto a sus novelas. Varias de sus historias estaban teniendo gran aceptación y números relativamente altos. Sin embargo, pareciese que esa racha ha llegado a su fin, por el momento

¿Cómo le ha ido a la nueva novela de RCN, Tía alison, en rating?

La expectativa respecto a la nueva novela de RCN, 'Tía Alison', era muy grande. Se esperaba que su historia conquistara a los televidentes del canal, tal como lo hizo 'Ana de nadie'. Las redes sociales de Nuestra Tele empezaron a difundir contenido relacionado con esta nueva producción. Seguramente con el fin de enganchar a la audiencia con algunos adelantos de esta nueva historia. Pese a esto, parece que la producción protagonizada por Juliette Pardau no ha logrado un gran impacto. Esto, teniendo en cuenta a algunas de sus novelas antecesoras que fueron un rotundo éxito en rating.

Aunque lleva escasos capítulos al aire, su arranque fue pésimo y la situación no tiene muy buena cara. Los primeros capítulos de la nueva novela de RCN han tenido números que van directamente al suelo. Incluso, quién era su rival directa 'Romina poderosa', ha mejorado su rating, superando por mucho a 'Tía Alison'. Parece que la historia protagonizada por Juliette Pardau, no ha logrado conseguir el apoyo que obtuvieron en 'Ana de nadie'. Lo más duro del caso es que, el reality que recién estrenó Caracol, tiene todas las de ganar, sus números han sido aplastantes hasta el momento.

🇨🇴 #RatingOficial 28 - 30 de Julio de 2023 pic.twitter.com/X3TPQ7EFql — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) July 31, 2023

El gran rating de Yo me llamo que no ha logrado Tía Alison

Tras finalizar 'Ana de nadie', en el canal Caracol estaba finalizando 'El Desafío'. Es por esto que la nueva novela de RCN tendría una dura competencia con el estreno de 'Yo me llamo'. Aunque no son rivales directos, por su parte 'MasterChef' no venía con buena audiencia y las novelas eran el nuevo fuerte del canal. Sin embargo, con el estreno del reality de imitadores, parece que el canal de los Santo Domingo ha logrado superar las producciones de su rival. Habrá que ver si con el paso de los capítulos, 'Tía Alison' mejora su rating o por el contrario sigue cayendo.

