En Shanghái está el mercado más extraño del mundo

En Shanghái está amaneciendo a las cuatro de la mañana. Lo sé porque a esa hora ya estoy despierto. Llevamos una semana aquí y el cuerpo no se habitúa a las 13 horas de diferencia horaria ni tampoco al calor. Nadie está preparado para el calor de un verano chino, ni siquiera un cucuteño que jugó fútbol los mediodías más ardientes. Caminamos a pesar del sol abrazador. Nos alejamos del hotel.

En China, la gente es amable, pero para un occidental, todo es complicado. Debe ser por eso que no hay tantos y son escasos los occidentales. El país, sólo desde enero de 2023, levantó las restricciones así que turismo como tal no hay mucho. Así pudimos caminar por Garden Gayu sin ser acosados por los gringos molestos que están en todo lado, pero que, por un prejuicio estúpido, han decidido tachar a China de lo que es, uno de los destinos más exóticos y a la vez hermosos del mundo.

China es un reto tan complejo como una ecuación matemática. Todo es diferente hasta la manera de pagar. Previamente hay que descargar una aplicación llamada Ali Pay, inscribir la tarjeta de crédito y listo. El intercambio de efectivo, desde la pandemia, ha sido casi totalmente prohibido. Los yuanes en papel se están extinguiendo y cada vez más es de interés para para coleccionistas. Lo otro que ha sido suprimido aquí son buscadores como Google o aplicaciones como Whatsapp. Así que moverse en Shanghái es complicado. Sin embargo, decidí perderme en sus calles.

Media hora después, cuando ya la camisa se pegaba a la piel y me derretía el calor, encontré un mercado local. El Yant-Se, el segundo río más largo del mundo, que besa sus orillas, sigue siendo una bendición para los que viven aquí. Un amigo pescador me dice que, con sólo meter la caña, los peces ya están mordiendo el anzuelo. Así que se encuentra de todo, desde meros y bagres hasta lo más exótico.

La mayoría de los productos en venta no sólo están frescos, sino también vivos. Una de las grandes diferencias con occidente, por lo que vemos tan extrañas a estas personas, es que son directos. No existe el espacio para la hipocresía. En occidente, en las plazas de mercado -esos mataderos-, vemos los pedazos de carne ya perfectamente cortados y empacados. Aquí no, aquí están vivos y sabemos que esos animales tendrán que morir para que nosotros, como especie, sobrevivamos.

Así que vemos sapos, anguilas y serpientes aún moviéndose como en este video. Son imágenes que alguien poco informado por nuestros pastos podría interpretar como un incumplimiento de las medidas sanitarias para que no vuelva a suceder lo del COVID-19 ignorando que la pandemia jamás arrancó en un mercado chino.

El mercado, lleno de olores fuertes y gritos, es sólo un rasgo más de un pueblo que tiene 4.000 años ininterrumpidos de historia.

