Motos nuevas, descuentos únicos y muchos visitantes: así avanza la Feria 2 Ruedas en Medellín

.Publicidad.

Eran grandes las expectativas para esta nueva edición de la Feria 2 Ruedas que se celebra en Medellín. Su segundo día ha sido todo un éxito y han sido miles los visitantes que han llegado a Plaza Mayor. Eso sí, es un recinto gigante que parece no tener final y cada pabellón ofrece lo mejor de este mundo del motociclismo. Accesorios, prendas, todo lo que necesita un motero y más se puede encontrar en este gran evento. Pero sin duda alguna, lo que más llama la atención de los asistentes, son los lanzamientos de varias marcas. Es que, para esta edición, algunos referentes del mercado como TVS, UMA, Hero, AKT, Honda y más, botaron la casa por la venta.a

Algunos de los lanzamientos que han habido en lo que va de la Feria 2 Ruedas

TVS, de la mano de Auteco, presentó una de las motos naked que más promete en lo que va de este año. Estamos hablando de la nueva RTR 310, un modelo que promete ser de los favoritos de esta feria. Claro que no ha sido la única marca que ha tenido grandes novedades, por su parte AKT presentó una gran variedad de modelos, algunos de ellos conmemorando sus 20 años, y otros que aún no tienen fecha de lanzamiento. Hero no se quedó atrás y también presentó motocicletas en diferentes segmentos. Sin embargo, los modelos scooter y su línea Hunk fue la que más se fortaleció de cara a este 2024.

..Publicidad..

Nueva TVS RTR 310, la nueva gran apuesta de la marca

|Le puede interesar Vendiendo autobuses arrancó TVS, la marca de motos que está entre las más vendidas de Colombia

...Publicidad...

Honda también entró en la pelea de los modelos scramblers con su nueva CB350, con su diseño atractivo. Aunque también nos presentó un nuevo modelo que se suma a su línea de modelos de aventura con la nueva NX500. Pero falta mucho por decir aún, BMW se sumó a la fiesta y presentó una línea de modelos aventura con diseños y motores para volver loco a cualquiera. No podemos dejar de lado al Grupo UMA, que se sumó a la Feria 2 Ruedas con Triumph y Pulsar. Sin duda alguna, la marca tiene uno de los modelos que más ha generado expectativa para este evento, la Pulsar NS400, modelo confirmado.

....Publicidad....

Nueva CF MOTO MT450

Triumph también presentó dos modelos que entran a competir con motocicletas de 400 centímetros cúbicos. Ambas motocicletas con diseños distintivos, y únicos de la marca. CF Moto también presentó una de las motos más apetecidas del mercado en el país. Estamos hablando de la MT450, una de las grandes novedades de la Feria 2 Ruedas.

No solo las marcas de motos han sido las protagonistas del evento

Si bien las marcas ya nombradas han llamado la atención de muchos, los organizadores le han dado espacio a todos. Quienes se acerquen a la Feria 2 Ruedas, podrán encontrar no solo motos nuevas. También podrán encontrar todo lo que su moto necesita. En Plaza Mayor se encontrará con algunas marcas como Motul, Shell, Hella, varias marcas de accesorios. Además, se podrá topar con un sin fin de expositores enfocados al embellecimiento de motos y mucho más. Sin duda alguna, un evento muy completo que no dejó un solo cabo suelto y ha tenido una organización impecable.

Ahora bien, es cierto que recién van dos días de esta importante feria. Sin embargo, se podría decir que es todo un éxito, durante su primer día, donde solo se esperaban unos 4 mil asistentes, se superó este aforo. Su segundo día avanza de la misma manera y seguramente los faltantes, harán que la Feria 2 Ruedas cumpla sus metas propuestas. Esperemos que así mismo, se convierta en ese impulso que necesita el mercado de motos en el país para aumentar sus ventas. Es que, este tipo de eventos, sea como sea, se convierten en el gran impulso de este sector automotriz.

Vea también: