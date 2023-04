Los fanáticos del blanco blanco no aguantaron la mas reciente derrota e invadieron el terreno de juego. Superaron a los de Nacional con los desmanes que provocaron

.Publicidad.

No se han calmado las aguas de todo lo que pasó en el estadio Atanasio Girardot con la barra de Atlético Nacional, Los del Sur, y otra barra de la Liga Betplay causó desmanes en la ciudad de Manizales en el ultimo partido del Once Caldas. Según lo confirmaron algunos periodistas, la hinchada conocida como Holocausto, no aguantó la derrota del equipo blanco frente al Alianza Petrolera y se metió a la cancha a arremeter contra la plantilla y contra la fuerza publica.

Invasión de campo en el Palogrande de Manizalez al minuto 89 de juego, @oncecaldas 1-2 @APetrolera, agresión a jugadores y enfrentamientos con la logística del estadio, complicado el tema en la capital caldense. pic.twitter.com/jSokgcsCVS — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) April 19, 2023

-Publicidad.-

En los videos, que se hicieron virales en las redes sociales, se puede apreciar cómo desde las tribunas los ánimos empezaron a calentarse minutos antes de que se acabara el compromiso. Los fanáticos ya habían dado un aviso previo, antes de que iniciara el partido, cuando cogieron el bus del Once Caldas a piedra y hasta les botaron bolsas llenas de sangre; pero nadie imaginaba que dentro del estadio se iban a meter a la cancha, e iban a intentar golpear a todos los jugadores.

Así quedó el bus del Once Caldas luego de ser atacado por hinchas antes de llegar al estadio Palogrande. Le tiraron dos bolsas de sangre a su paso por el túnel del romboy de la universidad Nacional. ¡Así no muchachos! pic.twitter.com/HDyuGz93S8 — Luis Henao Montoya (@LuisHenao_M) April 18, 2023

Publicidad.

| Vea también: ¿De estar en la élite a hacer parte del circo de Piqué? la burla en la que se convirtió James Rodríguez

Las razones del actuar de lo hinchas son claras: no aguantan más el mal presente del Once Caldas en la liga Betplay. Sin embargo, nada justifica que hayan intentado atentar contra el bienestar de los futbolistas; e incluso, que hayan destruido carros de la policía a las afueras del estadio. Hay que recordar que el equipo no ha tenido un semestre bueno y que está cercano a los puesto directos del descenso, firmando una de sus peores campañas de la historia; pero de ahí a que la hinchada quiera acabar con todo, es otra cosa.

Este es el panorama afuera del estadio Palogrande. pic.twitter.com/0NPVwQhGcp — Periódico LA PATRIA (@lapatriacom) April 19, 2023