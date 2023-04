Ya ha pasado casi una semana desde que el Olympiacos confirmó la salida de James Rodríguez de la plantilla, y el futuro del colombiano aun está en el limbo. En los últimos días, se ha venido hablando de posibles ofertas desde Brasil y Argentina; incluso desde Estados Unidos; pero lo cierto es que el 10 no tiene conversaciones formales con ningún club; y con el mercado de fichajes cerrado en Europa, es casi imposible que juegue en los próximos tres meses. Sin embargo, existe otra opción que no es tan profesional ni tan élite como a él le gustaría, la Kings League.

I would like to thank everyone for all the time that we have spent together. although we are going our separate ways, I feel that I will always be a member and welcomed in the family of the great port Piraeus. I wish all the best to Olympiacos and every success in the future. pic.twitter.com/BTddkWubiQ

