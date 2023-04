¿Se les acabó el encanto? los rumores de que Carolina Gaitan vuelve a la soltería

.Publicidad.

La actriz de encanto, Carolina Gaitan, y su novio, Nicolás Nohra, tenían un romance muy estable y era el favorito del público, sin embargo, parece que la parejita ha perdido la chispa que los caracterizaba y los rumores de su ruptura son más fuertes que nunca.

El chisme se desató en el programa de ‘Lo sé todo’, donde afirmaban que la historia de amor entre el DJ y la actriz había llegado a su fin. Hasta ese momento, ninguno de los dos se había pronunciado al respecto, pero el periodista Ariel Osorio parecía estar muy seguro de lo que han dicho sus informantes: “Carolina Gaitán ha roto definitivamente la relación con el empresario Nicolás Nohra. Uno de nuestros flechos que está bastante dateado nos ha llamado y nos dijo: ‘Les aseguro que la ruptura entre estos dos es definitiva’”.

-Publicidad.-

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicolas Nohra (@nicolasnohra)

La semana pasada, ‘Lo sé todo’ abordó a Carolina Gaitán y le preguntaron si estaba soltera o no, la respuesta de la actriz fue muy confusa: “Ustedes no me perdonan una… En este momento estoy contenta y no les voy a decir más”, huyendo para evitar el tema. Mientras el DJ Nohra, en otro evento, también mencionó que: “no habla de su vida privada”. Aunque no hayan negado ni confirmado nada, es evidente que algo sucede, porque se dejaron seguir en Instagram, tal vez, se les acabó el encanto.

Publicidad.

|Ver también: La vida feliz que le dejó Martín Elías a Dayana Jaimez