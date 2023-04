La vida feliz que le dejó Martín Elías a Dayana Jaimez

.Publicidad.

Hoy se conmemora un año más de la muerte del cantante Martín Elías, en un trágico accidente de auto. El artista murió a sus 26 años dejando sola a su esposa, Dayana Jaimes, que en ese entonces tenía 30 años y a su pequeña hija.

Tras el fallecimiento del artista, Jaimes vivió duros momentos. Sin embargo, a 6 años del hecho, la viuda del hijo de Diomedes Diaz, ha logrado salir adelante y hacer ciertos cambios laborales, físicos, entre otros. En el año 2020, se realizó una cirugía bariátrica para bajar de peso, ya que estaba en obesidad 1 y esto le causaba varías complicaciones de salud, como lo comunicó en un video en su canal de youtube.

Actualmente luce irreconocible, según la FM, Dayana Jaimes se sometió a un aumento de senos, una liposucción y una bichectomía. En el aspecto laboral, después de la muerte de Martín Elías, la viuda se incorporó como parte de la oficina de prensa de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Cesar. Además, en el 2022 obtuvo un grado como magíster en desarrollo social de la Universidad del Norte.

Para cerrar con broche de oro, Dayana Jaimes confirmó que actualmente está soltera: “No tengo novio, no salgo con nadie y tampoco me gusta ninguna persona; claro, estoy viva. Digamos que desde que comenzó el 2023 no he tenido tiempo, no sé, he conocido personas, pero no ha llegado esa persona que yo diga, no, sí, puede ser esta, no, no ha llegado la verdad”, demostrando que no necesita de ningún hombre para salir adelante. Sin duda, Martín Elías le dejó una vida muy feliz a su ‘mona linda’.

