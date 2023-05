Por demostrar irresponsablemente el amor por sus hijos podría terminar perdiendolos, pues su ex no se lo dejaría nada fácil

El polémico paparazzi, Jordi Martin, ha estado muy pendiente del divorcio entre Piqué y Shakira, Sin embargo, se ha declarado enemigo del ex futbolista español. La barranquillera lanzó su más reciente canción con videoclip llamada ‘Acróstico’, donde aparecen sus hijos cantando. Una emotiva entrega sobre el amor de madre y el motor de vida que son los niños.

Acróstico 👩‍👦‍👦Official Music Video Out Now / Ya Disponible https://t.co/fkaoZZah9j pic.twitter.com/UHov0KokZD — Shakira (@shakira) May 15, 2023

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues en el programa ‘Lo se todo’, Martin habló sobre un asunto muy delicado a consecuencia del lanzamiento de Shakira. El paparazzi, aseguró que Piqué está muy molesto con la cantante, presuntamente no le avisó que sus hijos estarían en el videoclip: “El tema está ya con abogados. Piqué se está planteando muy seriamente demandar a Shakira”, afirmó.

Según Jordi Martin, el ex futbolista siente que Shakira está poniendo a sus hijos en su contra, pues hablan del color que él les causó, por lo que se estaría replanteando dejarle la custodia a ella: “La custodia la tiene Shakira, pero no se ha ratificado en la corte de Miami aún y Piqué se está planteando muy seriamente no ratificar el acuerdo de la custodia en la corte de Miami”, al parecer la cantante estaría en graves problemas con su ex. Situación que la deja muy mal parada, ese tipo de decisiones deben tomarse entre ambos padres a pesar de la separación.

