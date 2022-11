Karol G se volvió una fundación de caridad: el nuevo regalo que dará a una de sus fanáticas

La cantante ya no regala grandes sumas de dinero, sino costosos viajes para que puedan ir a verla en concierto

La cantante Karol G, en los últimos meses se ha robado todos los reflectores más allá de los de sus espectáculos, puesto que su gira se ha visto marcada por las sumas millonarias de dinero que ha regalado y los actos generosos, como asistir al hospital a visitar a la fan que dio a luz en durante uno de sus conciertos.

Recientemente, le dio una sorpresa a otra de sus seguidoras, que hizo que la joven se convirtiera en la envidia de más de uno.

En un cartel, la fan de la Bichota, hizo un pequeño resumen de todos los conciertos que ha asistido en el marco de la gira que realiza la paisa en Estados Unidos. Al ver la pancarta Karol G detuvo su concierto y leyó el mensaje.

“He estado en Coachella, Arizona, Anaheim, San Diego y Los Ángeles. Te sigo hasta donde el dinero me alcance”, fue el mensaje que leyó Karol G, mientras la mujer que sostenía la pancarta gritaba de emoción.

Al tiempo que la artista le hacía una invitación que la mujer no podía rechazar, dio una noticia que entristeció a todos quienes siguen su carrera.

“Resulta que yo el otro año no voy a ir de tour y no voy a ir de gira… lo decidí. Tengo un concierto, que es el concierto en el estadio de Puerto Rico y a ese no sé si vas a ir, pero a ese te invita la ‘Bichota’. Te lleva, te viaja, te da el ‘backstage’”, anunció la artista ante los miles de espectadores.

