Quién está detrás de la voz del desconocido "jefe" de La Casa de los Famosos, es un comediante

Estamos a punto de cumplir una semana desde que arrancó La Casa de los Famosos y a algunos les ha gustado y a otros no tanto. Lo cierto es que es un formato que en cierta medida ha logrado un gran éxito en otros países. De hecho, hace poco se hizo muy viral la edición mexicana, pues su final causó una total locura allí. Sin embargo, acá en el país al parecer no ha logrado obtener este mismo acogimiento, por ahora. Claro que para la versión colombiana, han decidido realizar algunos cambios respecto a otras ediciones. Uno de los más notorios es la voz de quien se comunica constantemente con los participantes.

Él es la voz detrás de el "jefe" en La Casa de los Famosos

Con el fin de darle un toque diferencial a las demás versiones, en Colombia se cuenta con un "jefe" y no una "jefa". El papel que cumple esta misteriosa voz es muy relevante para el programa, pues es él quien se mantiene comunicando con los participantes. Claro que no muchos han podido identificar de quién se trata, pues sin duda alguna, es una voz muy particular. Sin embargo, el misterio fue dañado por un reconocido comediante de Colombia. Fue Camilo Pardo, también conocido como El Mago, quien reveló la identidad del "jefe" en La Casa de los Famosos. Al parecer se trataría de otro comediante con el que ya ha compartido antes.

Lucho Gardeazábal, Foto de Facebook: Lucho Gardeazábal

En su Twitter, el miembro de Fuck News compartió la identidad del misterioso hombre. De hecho, ambos hicieron parte del también popular programa Con ánimo de ofender. Se trata de Lucho Gardeazábal, un comediante de la capital del país. Aunque al principio muchos se tomaron esto como un chiste, el mismo Camilo Pardo confirmó que en efecto, Lucho es la voz del "jefe" en La Casa de los Famosos. De esta manera serían los dos comediantes de Con ánimo de ofender que hacen parte del reality del Canal RCN y Vix. Recordemos que Camilo Díaz, también conocido como Culotauro, es uno de los participantes del programa.

Bienvenido @yoluchomucho a los que hemos trabajado con RCN.

(Es la voz del jefe de la casa)

Jajajajaja me encanta. — Camilo Pardo Mago (@CamiloPMagia) February 12, 2024

Además de esto, en el pasado reality Survivor: La isla de los famosos, también participaron dos comediantes. Estamos hablando de Camilo Sanchez y Camilo Pardo. Incluso, El Mago, logró llegar a la final del reality.

