El famoso hermano de uno de los participantes de La Casa de los Famosos, actúa en Rigo

Arrancó La Casa de los Famosos en Colombia y son varios los personajes reconocidos que se han sumado a este reality. Dentro de este grupo hay personajes muy peculiares donde encontramos actores, actrices, creadores de contenido y mucho más. Algunos de ellos tienen una gran popularidad en el país y hay otros que recién están logrando ganar un mayor reconocimiento. Tal es el caso de Beto Arango, uno de los concursantes que más tranquilo se ve en la casa. Claro que ya se convirtió en uno de los primeros nominados para abandonar muy pronto este programa. Lo que no muchos saben es su relación con un actor de la novela de Rigo.

Beto Arango, de La Casa de los Famosos y la relación que tiene con reconocido actor de la novela de Rigo

Aunque no muchos lo saben, Beto Arango hizo parte de la novela de Rigo interpretando un pequeño papel. En la producción le dio vida a un profesor y mucho se empezó a hablar de él por un hecho en particular. Tras esta corta aparición, el Canal RCN lo convirtió en uno de los participantes de La Casa de los Famosos. Hasta el momento, ha sido poco lo que ha ocurrido en el reality, pero si hay algo que es muy llamativo de Beto. Aunque no todos son conscientes de ello, el hermano de él, tiene un papel muy importante en la novela del ciclista del canal RCN. Seguramente ya muchos saben de quién se trata.

Y es que, si nos detenemos a ver el apellido de este participante de La Casa de los Famosos, rápidamente podremos atar los cabos. Para quienes aún no lo saben, este hombre es hermano del reconocido Julián Arango. Este actor es el encargado de darle vida a Evaristo Rendón en la novela de Rigo. Aunque no todos lo tienen claro, ambos se han dedicado al mundo de la actuación. Si bien uno ha logrado brillar en la televisión colombian, el otro ha estado dedicado al trabajo en teatro. Ahora, ambos hacen parte de programas del canal RCN y demuestra el gran talento que tiene la familia Arango.

