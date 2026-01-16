Opinión

Petro está pidiendo pista para los seis meses que le faltan

Creo que haciendo un balance de los tres años largos que tiene Petro, pierde el curso de presidente

Por:
enero 16, 2026
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. En horario de alta sintonía, Petro salió a decir mentiras. Sacó unas estadísticas de Corabastos, y que costo ya no estaba subiendo. Por favor, todo el país sabe que ya las cosas empezaron a crecer y que la inflación va a estar más alta este año 2026. Ese aumento del salario mínimo al 23 % va a repercutir mucho sobre el alza del del costo de vida.

Petro está muy asustado con lo que le pasó a Maduro. Es una evidencia. Corrió a llamar a Trump. No fue Trump el que lo llamó, fue él el que llamó a Trump. Y la ida de Petro a Estados Unidos es una peregrinación por una escalera de rodillas. Eso es lo que le toca hacer. No creo que el señor Trump, más allá de las amabilidades formales o diplomáticas que tenga, vaya a dejar de exigirle cosas muy concretas: reducir el área que dejó sembrada Juan Manuel Santos de más de 250.000 hectáreas. Él va a decir, "Es que hemos incautado”  eso uno no sabe si es verdad o son videos viejos, yo no confío en nada en las noticias de las autoridades colombianas. El hecho es que se está produciendo más de 2.700 toneladas de coca. el 75 % de la coca mundial y eso sale para los mercados internacionales.

Yo creo que la situación debe ser bastante difícil, en Estados Unidos puede tener resultados impredecibles. No me atrevo a a especular con eso. Según dijo Samper después de la reunión del comité de exteriores, que algunos presidentes, me imagino que le recomendaron que no fuera a Estados Unidos. ¿Será que teme que lo dejen? No sé, no veo fácil eso, pero lo que veo es que él está asustado y pidiendo pista para los 6 meses que le faltan.

El país hecho un desastre, demasiadas candidaturas, parece que ya se van a empezar a reducir con la consulta en marzo, pero de todas maneras no es una situación fácil la del país. Creo que haciendo un balance de los 3 años largos que tiene Petro pierde el curso de presidente.

Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0
Petro está nervioso

Petro está nervioso

Colombia al garete

Colombia al garete

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus