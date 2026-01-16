Petro está pidiendo pista para los seis meses que le faltan

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. En horario de alta sintonía, Petro salió a decir mentiras. Sacó unas estadísticas de Corabastos, y que costo ya no estaba subiendo. Por favor, todo el país sabe que ya las cosas empezaron a crecer y que la inflación va a estar más alta este año 2026. Ese aumento del salario mínimo al 23 % va a repercutir mucho sobre el alza del del costo de vida.

Petro está muy asustado con lo que le pasó a Maduro. Es una evidencia. Corrió a llamar a Trump. No fue Trump el que lo llamó, fue él el que llamó a Trump. Y la ida de Petro a Estados Unidos es una peregrinación por una escalera de rodillas. Eso es lo que le toca hacer. No creo que el señor Trump, más allá de las amabilidades formales o diplomáticas que tenga, vaya a dejar de exigirle cosas muy concretas: reducir el área que dejó sembrada Juan Manuel Santos de más de 250.000 hectáreas. Él va a decir, "Es que hemos incautado” eso uno no sabe si es verdad o son videos viejos, yo no confío en nada en las noticias de las autoridades colombianas. El hecho es que se está produciendo más de 2.700 toneladas de coca. el 75 % de la coca mundial y eso sale para los mercados internacionales.

Yo creo que la situación debe ser bastante difícil, en Estados Unidos puede tener resultados impredecibles. No me atrevo a a especular con eso. Según dijo Samper después de la reunión del comité de exteriores, que algunos presidentes, me imagino que le recomendaron que no fuera a Estados Unidos. ¿Será que teme que lo dejen? No sé, no veo fácil eso, pero lo que veo es que él está asustado y pidiendo pista para los 6 meses que le faltan.

El país hecho un desastre, demasiadas candidaturas, parece que ya se van a empezar a reducir con la consulta en marzo, pero de todas maneras no es una situación fácil la del país. Creo que haciendo un balance de los 3 años largos que tiene Petro pierde el curso de presidente.

