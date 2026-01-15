Rector de la U. de La Rioja, afín al gobierno Petro, dará becas Icetex para maestrías virtuales

Su dueño Miguel Arrufat acompañó al presidente Pedro Sánchez en la gira por Latinoamérica y reforzó lazos con países como Colombia, donde su universidad gana fuerza.

El Icetex ha establecido una alianza estratégica con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) para financiar un total de 128 becas destinadas a profesionales colombianos que deseen cursar maestrías virtuales oficiales en España durante el año 2026. El acuerdo contempla una oferta diversa: 3 becas con exención del 100 %, 5 del 80 % y 120 del 60 % sobre el valor de la matrícula. Estos programas, que tienen una duración de un año y se imparten íntegramente en español, abarcan áreas de alta demanda como tecnología educativa, administración, gestión pública, recursos humanos y derecho empresarial. Mientras la UNIR se encarga exclusivamente del proceso de admisión académica, el Icetex lidera la etapa de preselección de los candidatos.

La UNIR, creada en 2009 como una institución completamente virtual, es propiedad del Grupo Proeduca, pionero en la educación en línea en español, cuyo fundador y principal accionista es Miguel Tomás Arrufat Pujol. Un nombre poco conocido, pero de influencia en el ámbito empresarial y educativo de España. La UNIR ha sido un pilar fundamental en la construcción de su fortuna permitiéndole alcanzar un lugar destacado entre los empresarios más ricos de España, según la revista Forbes.

Arrufat mantiene una estrecha relación con el presidente Pedro Sánchez. Esta cercanía política facilitó la participación de la universidad en la gira latinoamericana de Sánchez en 2022, que incluyó reuniones de alto nivel con el presidente Gustavo Petro para fortalecer la presencia de la institución en la región. A pesar de su éxito, la universidad enfrentó controversias recientes debido a un contrato con el expresidente argentino Alberto Fernández que no se tradujo en actividades académicas efectivas, resultando en su desvinculación tras el malestar generado dentro de la institución.

UNIR se creó en 2009 es una universidad completamente virtual y en 15 años ha conseguido no solo un gran éxito comercial en España sino también inaugurar sedes en México, Colombia, Ecuador y Perú. Es considerada una de las universidades líderes en educación virtual en idioma español según varios rankings internacionales.

En el ámbito local, la UNIR opera formalmente a través de su Fundación Universitaria desde 2017, aunque ha hecho presencia desde 2013. Durante estos años ha consolidado sus programas en educación virtual con más de 110.000 estudiantes matriculados a mayo de 2024 y 25.000 graduados registrados a principios de 2026. Cuenta con Centros de Servicio Universitario (CSU) en Bogotápara atención personalizada, además de ampliar sus sedes de examen a ciudades como Cali y Medellín para facilitar el acceso a títulos con validez tanto en España como en Colombia.

En diciembre de 2024 fue reconocida y condecorada por el Senado de Colombia con la Orden del Congreso en el Grado de Comendador, a solicitud del senador de la Coalición Verde-Centro Esperanza Guido Echeverry Piedrahita.

Es la primera vez que una universidad extranjera recibe este honor del alto órgano legislativo del país. La medalla de reconocimiento le fue entregada al rector de UNIR desde 2009, José María Vázquez García-Peñuela, quien es catedrático Derecho Eclesiástico y posee un título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Colombia.

