- ¿Quién va a manejar la valiosa obra que dejó Beatriz González?

Antes de su muerte, la artista ya había acordado con Casa Riegner para que manejara su obra, cuyo valor oscila entre $1 millón hasta cifras récord de $255 millones

Aun cuando todavía quedaban rastros de la calurosa quietud de los primeros días del nuevo año, la galería Casas Riegner comunicó en su página web la noticia del fallecimiento de la artista bumanguesa Beatriz González. Que la primicia saliera desde allí no fue fortuito, fue el reflejo de la estrecha amistad que durante años sostuvo la maestra con Catalina Casas, fundadora y directora de la galería.

Esa cercanía personal también se tradujo en una relación profesional que resultó clave para entender cómo circula, se protege y se valora la obra de una de las artistas más influyentes del arte latinoamericano, que se ha vendido en subastas alcanzando sumas de hasta $255 millones por una mesa de noche en la que ella pintó a Juan Antonio Roda.

Mesa de noche con el rostro de Juan Antonio Roda, Beatriz González, 1962.

Beatriz González revolucionó el arte latinoamericano cuando lo bajó de su excluyente pedestal académico y decidió pintar imágenes tomadas de la prensa popular. Entre ellas, la fotografía de una pareja de boyacenses que se suicidaron en la represa del Sisga, convencidos de que era mejor morir antes que seguir viviendo en un mundo lleno de pecado.

Los suicidas del sisga, Beatriz González, 1965.

La pintura Los suicidas del Sisga fue tan determinante que le cambió la vida a la artista: ganó premios, obtuvo reconocimiento crítico y marcó el inicio de una obra que, con el paso de los años, se consolidó como una de las más representativas del país. A partir de ese momento, González dedicó cada segundo de su vida a crear un vasto cuerpo de trabajo que transformó la manera de mirar la historia, la política y la cultura popular colombiana.

Sus pinturas han llegado a museos de todo el mundo y, cuando una casa de subastas ofrece alguna obra suya, rara vez queda sin comprador. Su influencia fue tal que la Bienal de Arte y Ciudad realizada en Bogotá en 2025 estuvo inspirada en su trabajo y tuvo como eje conceptual la obra La felicidad de Pablo Leyva.

Ese reconocimiento artístico y económico hizo necesario ordenar y proteger su producción, así como garantizar su adecuada circulación en el mercado del arte. Por esa razón, Beatriz González autorizó a la galería Casas Riegner para exhibir, prestar y vender sus obras.

Casas Riegner fue fundada por su actual directora, la bogotana Catalina Casas, quien nació en una familia profundamente ligada al mundo cultural. Es hija de Alberto Casas, exministro de Cultura durante el gobierno de Andrés Pastrana, y de la fotógrafa Ellen Riegner de Casas, quien crio a su hija entre las galerías de arte más importantes de Nueva York y Ciudad de México.

Aunque Catalina tenía un destino escrito desde que nació, intentó desviar su camino estudiando Ciencias Políticas, para luego ejercer como periodista durante unos años, hasta que se fue a vivir a Miami cuando se casó. Sin embargo, su pasión por el arte era más fuerte que su profesión.

Entonces, desde Miami tuvo la idea de abrir una galería de arte para promover artistas latinoamericanos. En el 2004 la idea se materializó y Casa Reigner abrió sus puertas. El negocio funcionó bastante bien y se empezó a posicionar con fuerza dentro de la escena del arte. Entonces, Catalina quiso llevar su galería a Bogotá en el año 2005.

Por los salones de Casa Reigner han pasado gran variedad de artistas, entre ellos, Beatriz González. La primera vez que se tiene registro de una exposición de la bumanguesa en la galería Reigner fue en febrero del año 2017. Desde entonces, la obra de González ha tenido una presencia constante en la programación de la galería. Que se ha dado, entre otras cosas, producto de la estrecha relación que ha mostrado tener Catalina Casas con la maestra Beatriz González.

Finalmente, si alguien se encuentra interesado, ya sea en comprar o ejercer cualquier actividad comercial con alguna obra de Beatriz González, debe contactarse con la galería Casas Reigner o visitarlos en su instalación ubicada al norte de Bogotá.

