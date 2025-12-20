Colombia al garete

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO.Puntos de vista.La toma de Buenos Aires en los límites con el departamento del Valle es una muestra de la ineficacia absoluta del aparato militar y policivo colombiano. En gran parte viene desde hace muchos años, pero que se ha creado con Petro, porque su estrategia ha sido soltar la guerrilla y soltar los paramilitares, cercar al país y hacer que lo ha logrado. ¿Cómo puede ser posible que un municipio que fue atacado con saña se demoraran eh 5 o 6 horas para llegar el apoyo aéreo? Todo parece indicar que en los 6 meses que quedan el país lo van a entregar hecho un mayor desastre y con un serio peligro, pues la muy maltrecha llamada democracia, es de papel.

Trump se la pasa amenazando y no realiza nada. Un cerco de 6 meses a Venezuela y no decide entrar a resolver el problema. El mundo está muy convulsionado. Todo indica que ya la Tercera Guerra Mundial empezó con la invasión a Ucrania. Putin es un mafioso, un exagente de la KGB, que gobierna con un grupito y se ha enriquecido brutalmente. Europa es un museo. No muestra ninguna fuerza. La OTAN no ha intervenido para ayudar a Ucrania como es debido. Los chinos son un país imperialista, con su cultura del simulacro. Nosotros no prestamos plata, pero si la entregamos, en Suráfrica, las minas de diamantes, en Venezuela el petróleo.

Si entran a Colombia hay que entregarles el café, el platino, todo. Son unos imperialistas de corte colonial, ni siquiera neocolonial. Entonces, la situación del mundo es de una confrontación muy complicada. Y Colombia, pues al garete. Petro ya ha ido aflojando un poco ante las amenazas de Trump. Un verdadero desastre lo que lo que está el país y de las elecciones ni hablemos. Es la feria de las vanidades, la feria del narcisismo. Gente con el 1% si existiera dignidad, renunciaban. El problema es que si no se enfrenta la oposición unificada a Petro, Petro se le queda el cuerpo ajento. Sería fatal.

