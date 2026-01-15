- El colegio La Presentación de Sans Façon cerró sus puertas igual que 35 colegios más este año no recibirán alumnos

Después de 90 años las hermanas Dominicas no pudieron más y son ya 400 las instituciones privadas que en 6 años han dejado de funcionar en Bogotá

Fundado en 1935, durante 90 años las Hermanas de la Caridad Dominicas formaron niñas en su amplio colegio en la calle 170 la Presentación Sans Facón de Bogotá de la calle 170 Con carrera 17 al norte de Bogotá. Una reconocida institución que se vio obligada a cerrar sus puertas como lo hizo también otro muy conocido en el colegio nueva alianza integral de Bogotá, ubicado en la Localidad de San Cristóbal con 46 años de historia. Son 35 colegios privados los que últimamente dejaron de recibir alumnos.

En seis años en Bogotá 400 colegios privados han cerrado sus puertas después de décadas de funcionamiento por presión económica y falta de estudiantes por el costo de las matrículas y que los padres empiezan a ver la opción en la virtualidad que les resulta más económica. Bogotá tiene 1282 instituciones funcionando regulados por la secretaria de educación en cabeza de Isabel Segovia Ospina.

De los 503.512 alumnos que había en el 2020, en cuatro años, en el 2024. quedaron 431.138 estudiantes, un 14 % menos y la tendencia continúa; un fenómeno que se extiende a toda Colombia que en los últimos 6 años los colegios que han cerrado sus puertas son 6.263, un proceso que empezó en la pandemia y no se ha reversado.

Las alertas sobre lo que está pasando en Bogotá con la educación privada, la hizo la organización Distrital de Rectores de Colegios Privados que, representa a todas las instituciones privadas de la ciudad. según el organismo, es una situación muy compleja por la que está atravesando el sector que, cada año que pasa más colegios se suman a la lista de instituciones cerradas por no tener alumnos que reciban las clases.

El factor demográfico ha empezado a pesar también. De acuerdo con los registros entregados por el DANE, Bogotá es la segunda ciudad de Colombia con la menor cantidad de nacimientos. En 2024 Bogotá registró 45% menos de nacimientos que en el año 2015 cuando se presentaron 102.795 y bajo en 2024 a 56.541. la cantidad de nacimientos.

El costo de la matrícula no es un factor menor. Según la Mesa Nacional de educación privada, en la cual se incluyen los jardines infantiles y preescolar, para 2026 el Ministerio de Educación Nacional, autorizó un incremento del 7% en el valor de la matrícula y la pensión; la gran mayoría de los colegios privados, preescolar y jardines, atienden población de los estratos 1, 2, 3 y alguna pequeña parte del estrato 4. La Mesa nacional advirtió que el efecto del aumento del 23% del salario mínimo también afectara la situación de los colegios que tienen fragilidad económica y que puede forzarlos a tener que cerrar.

