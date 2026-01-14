- Dos EPS del Valle del Cauca que son de Cajas de Compensación Familiar son las que más aburridos tienen a sus usuarios

Comfenalco y S.O.S de Confandi seguidas por Capital Salud del Distrito, Famisanar y Compensar son las que más quejas presentaron y van en aumento el año pasado

Las quejas por el mal servicio que han elevado los usuarios, y que la Superintendencia de salud tiene registradas han ido en aumento. El año pasado fue un mal año para las dos EPS del Valle del Cauca que han sido manejadas por las Cajas de Compensación Familiar.

Las EPS con más reclamos son Comfenalco Valle, SOS, Capital Salud, Famisanar, Compensar. Dos EPS del listado están intervenidas, SOS y Famisanar. Donde hay más quejas es en Comfenalco Valle, entidad que tiene de director a Felice Grimoldi Rebolledo y contabiliza alrededor de 551,847 afiliados. Donde los pacientes, según la Supersalud, tienen una mayor cantidad de quejas.

SOS –Servicio occidental de salud- nació como la gran apuesta de la caja de compensación más importante del suroccidente CONFANDI que sigue siendo un referente institucional en el Valle del Cauca pero no logró sacar adelante la EPS. Los malos resultados llevaron a su intervención el 10 de abril del 2024. En su momento se argumentó que la EPS tenía incumplimientos financieros y fallas, situación que influiría en la situación de más de 750.000 afiliados, la intervención se argumentó que fue temporal. El gobierno a través de la Superintendencia de Salud nombró como agente interventor a Carlos Alberto Betancur. En el año largo no ha presentado una mejoría significativa en la atención de los pacientes y usuarios.

La tercera en la lista con mayor cantidad de quejas es Capital Salud, quien tiene de gerente general a Marcela Brun Vergara. Capital Salud contabiliza alrededor de 1.1 millón de afiliados en Bogotá y el Meta. Capital Salud arrancó en el 2011 en la Alcaldía de Samuel Moreno y buscó dar un acceso prioritario a víctimas del conflicto, personas con discapacidad, migrantes, comunidades étnicas y habitantes de zonas rurales. Ha atravesado momentos de dificultad, pero ha sobreaguado y el alcalde Galán, le inyectó alrededor de $ 92.000 millones de pesos mediante una capitalización financiera.

Famisanar, fue tomada por la Supersalud el 15 de septiembre de 2023, tampoco ha logrado mejorar su atención de PQRSF, uno de sus casos más polémicos fue el caso de Ana María Cuesta, quien murió esperando sus medicamentos. En la dirección de la EPS aparece el interventor Germán Darío Gallo, quien llegó en noviembre de 2025 y debe cambiar la situación. La EPS Compensar, tiene como Director General a Carlos Mauricio Vásquez, por recientes decisiones solo puede operar en Bogotá y Cundinamarca; no obstante, es la quinta EPS con mayor cantidad de quejas.

