La constituyente de Petro tiene una fuerte influencia del gobierno de Hugo Chávez

La admiración de Petro por Chávez revive paralelos políticos y económicos que hoy reabren el debate sobre constituyente, crisis y riesgos geopolíticos en la región

Por: Brandon Stiven Royero Cadena |

enero 15, 2026

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

"Viviste en los tiempos de Chávez y quizás pensaste que era un payaso. Te engañaste. Viviste los tiempos de un gran líder latinoamericano".

Estas fueron las palabras del aquel entonces alcalde mayor de Bogotá y actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras el fallecimiento del mandatario venezolano Hugo Chávez en el 2013, lo consideraba un amigo y siempre mostró una profunda admiración hacia él.

Lo cual es un poco paradójico teniendo en cuenta que para aquella fecha, Venezuela presentaba indicadores críticos que avisan de las crisis venideras, una inflación del 56% (Banco Central de Venezuela), comenzaba la escasez de alimentos y medicamentos y la pobreza ya superaba el 30% (CEPAL).

No es difícil ver los paralelismos entre ambos mandatarios en la manera de gobernar y sus resultados: reforma agraria, alzas del salario mínimo sin soporte técnico que las respalde, caída de la inversión extranjera, quizás uno de los puntos en común más destacables sería el interés por modificar la constitución.

Chávez modificó la constitución venezolana por medio de una asamblea nacional constituyente del 1999, refundando el estado y cambiando el nombre de la nación dando inicio a la llamada “Revolución Bolivariana”. La segunda Asamblea Nacional Constituyente en la era chavista (2017) la convocó Nicolás Maduro. Esa Asamblea se instaló en agosto de 2017, asumió poderes supraconstitucionales, pero nunca redactó ni presentó una nueva Constitución.

El 26 de diciembre del 2025 Gustavo Petro presentó su proyecto de ley que convoca a una Asamblea Constituyente de la República de Colombia, con una clara intención de cerrar la brecha entre la separación de poderes, tal cual se manifiesta en la exposición de motivos del mismo documento, pero según los expertos en la materia, esta asamblea precedida por una consulta, presenta unos tiempos que exceden el periodo presidencial que está próximo a terminar, recordemos que este 2026 son las elecciones presidenciales.

Todas estas similitudes se pueden considerar actualmente una desventaja geopolítica en el escenario de las Américas, con EE.UU. gobernado por Donald Trump quien capturo y traslado hasta Nueva York a Nicolás Maduro (3 de enero del 2026), tomando el control de Venezuela mientras en sus propias palabras se dan las garantías para una transición a la democracia.

