- Así fue como Caracol y Netflix lograron el regreso de Víctor Mallarino y Angie Cepeda a la actuación

La plataforma apuesta por una historia sobre el amor, el matrimonio y las redes sociales, protagonizada por figuras históricas de la TV

Netflix no deja de poner su mirada en Colombia y ya cuenta con un aliado de confianza con el que vuelve a trabajar en una nueva producción: Dago García y Caracol Televisión. La productora del creador colombiano, junto al canal privado, y según confirmó la propia plataforma, ya está desarrollando una nueva historia. Sin embargo, más allá del anuncio, lo que realmente ha despertado expectativa es el elenco que dará vida a esta producción, basada en un libro de Ricardo Silva Romero. Figuras de peso y nombres históricos de la televisión colombiana, como Víctor Mallarino y Angie Cepeda se juntan en un proyecto que promete generar conversación.

La serie de Netflix con la que Víctor Mallarino y Angie Cepeda vuelven a la actuación

La noticia fue confirmada por Netflix y por algunos de los actores involucrados. La producción será la adaptación del libro Cómo perderlo todo, una novela que contará con el acompañamiento del propio Ricardo Silva Romero en el proceso creativo. Con este proyecto, la plataforma suma una nueva adaptación literaria a su catálogo, aunque eso no es lo que más ha llamado la atención.

Entre las primeras imágenes que ya se han dado a conocer aparece Víctor Mallarino, quien será uno de los protagonistas de la historia. La noticia generó entusiasmo, pues al reconocido actor no se le veía liderando una producción desde hace varios años. Aunque participó en La huésped, todo indica que en esta nueva serie tendrá un papel mucho más protagónico, interpretando a Horacio Pizarro.

Angie Cepeda regresa a una producción colombiana con la adaptación de Netflix.

Otra de las grandes sorpresas es el regreso de Angie Cepeda. La actriz nacida en Magangué llevaba un buen tiempo sin aparecer en una producción colombiana, pese a mantenerse activa en proyectos internacionales. Su regreso al país marca un momento especial para la ficción nacional y la reúne nuevamente con una generación de actores que marcó época en la televisión.

|Le puede interesar ¿Qué ha sido de la vida de los protagonistas y villanos de Vecinos, la novela que Caracol está repitiendo otra vez?

A este elenco se suman nombres como Cristina Umaña, Katherine Vélez, Nicolás Montero y, como una de las grandes sorpresas, Ramiro Meneses, quien vuelve a una producción de alto perfil tras haber sorprendido a todos en su actuación en Rigo.

Ramiro Meneses estará en esta nueva historia de Netflix.

La historia está ambientada hace una década, exactamente en 2016, un año marcado por hechos como el plebiscito por la paz en Colombia y el Brexit en el Reino Unido. La trama girará alrededor de los conflictos de pareja, la fragilidad del matrimonio y la forma en que las relaciones se han transformado con la irrupción de las redes sociales. Una historia íntima, conectada con las tensiones del mundo contemporáneo, con la que Netflix busca volver a enganchar a la audiencia colombiana.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.