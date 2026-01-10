Él fue quien llamó a Trump y en el viaje a EE. UU. le apretarán las tuercas para ponerlo a tono

VIDEO. Puntos de vista. Hay varios acontecimientos muy delicados que comentar. En primer lugar, la captura del señor Maduro en Venezuela. Mucha bulla, que no que vengan, que entren, que Putin, nada. Hay un acuerdo internacional para repartirse el mundo. Estamos al borde de la tercera guerra mundial. Trump entró, lo sacó y allá se va a podrir en una cárcel. Como se llevaron la esposa, la mujer, él tarde que temprano, más temprano que tarde va a hablar.

Y el punto es, ¿qué tal que apunte para Colombia? Petro está nervioso, muy nervioso. Se las tira de guapo para hablar babas, pero está profundamente asustado. Prueba de ello es que llamó él, él llamó a Trump y pidió canoa para que lo recibieran allá.

Entonces, yo quiero decir lo siguiente. En el viaje a Estados Unidos se encargan de apretarle las tuercas y ponerlo a tono. Esa actitud de él va a costar y le está costando que un sector de la izquierda más radical se sienta defraudada de él. Y de todas maneras eso muestra el temor que él tiene porque ya lo han amenazado dos veces.

Entonces la situación del país no está fácilestá muy difícil y pienso que de todas maneras la oposición tiene que unificarse porque si se va dividida se mete Cepeda que es peor que Petro. Se añorará a Petro si ese señor llega a quedar. Con eso les digo todo.

