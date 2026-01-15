¿Cuáles son las 5 hidroeléctricas que más energía producen en Colombia?

Entre la lista está la más nueva y la más potente Hidroituango pero también algunas con más de 30 años funcionando como la del Guavio

Hidroituango en Antioquia con apenas tres años de entrada en funcionamiento es la hidroeléctrica que más produce energía. Su inauguración se realizó en dos etapas, primero se inauguraron las turbinas 1 y 2 en 2022 y las turbinas 3 y 4 comenzaron su operación en junio de 2023. La hidroeléctrica paisa casi dobla la producción de energía de la represa Guavio de Cundinamarca, al generar cerca de 1.200 MW; no obstante, el número es apenas la mitad de energía potencial del lugar.

El operador de Hidroituango es la EPM, Empresas Públicas de Medellín, mediante el control accionario de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango. La EPM hoy tiene en la dirección al ingeniero John Maya Salazar, quien debe trabajar como Gerente General desde el 1 de enero de 2024. El ejecutivo fue nombrado para el cargo por tener una experiencia de alrededor de 22 años en el sector eléctrico y una amplia experiencia en la EPM. Uno de sus momentos más destacados fue cuando ejerció como gerente general encargado de la EPM, en ocasión de las ausencias temporales de Jorge Londoño De la Cuesta. Debe encargarse de los trabajos finales en Hidroituango.

Salazar tiene que encargarse de completar la puesta en marcha de las últimas cuatro turbinas, si todo sale de acuerdo a lo planeado a finales de 2027 debería hacerse la inauguración. Una vez en marcha en el lugar se producirá alrededor del 17% de la demanda de energía del país. La segunda hidroeléctrica más importante es el Guavio, que hace parte de las propiedades de la multinacional Enel, firma que tiene en el país al ejecutivo Francesco Bertoli.

La infraestructura del Guavio comenzó a construirse en 1981; no obstante, fue hasta diciembre de 1992 cuando se logró poner en operación. El trabajo en el momento fue una proeza de la ingeniería colombiana al diseñar un embalse que se ubica en los municipios de Ubalá, Gachalá, Gachetá, Gama y Junín. Le produce al país alrededor de 1.250 MW de energía. Que representa cerca del 7% del consumo nacional.

La tercera hidroeléctrica más importante de Colombia se llama San Carlos, levantada en Antioquia. Su operador es la empresa Isagen S.A, que, tras la decisión del gobierno de Santos de subastar la mayoría de las acciones, 57, 61%, quedo en manos del fondo canadiense Brookfield. En Colombia el gerente actual de Isagen se llama Camilo Marulanda López. Se ubica en el municipio de San Carlos, y tiene la mayor capacidad instalada del país al poder producir alrededor de 1.240 MW; sin embargo, tiene la infraestructura necesaria para agregar dos unidades adicionales.

La cuarta hidroeléctrica de la lista se llama Chivor, ubicada en Boyacá, operada por la empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP, una filial de la multinacional energética estadounidense AES Corporation. El presidente designado para el país es Federico Echavarría. La energía producida en Chivor ronda los 1.000 MW, que la posiciona como una de las más grandes del país. La última hidroeléctrica más relevante es Sogamoso, que hace parte de las propiedades de Isagen.

